Как ускорить индексацию выпавших страниц?

Отправлено Сегодня, 10:05

Здравствуйте.

Раньше стр в индексе было до 1216 https://goo.gl/NVr16M

Мы меняли URL страниц. Сменили не правильно, в итоге поменялись адреса нескольких сот страниц и кот уже были в индексе стали отдавать 404 ошибку.

Скорее всего из-за это стр стали впад из индекса и их кол-во в индекс сократились до 691: https://goo.gl/IXcXUn

URL обратно поменяли как было.

Но было резкое сниж позиций (десятки пунктов по запросам).

Вопрос: Как ускорить индексацию заработавших страниц (чтобы вы индексе снова стало более 1200 стр)?