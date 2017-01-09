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Как ускорить индексацию выпавших страниц?

Автор темы rownong27, Сегодня, 10:05

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#1 rownong27

rownong27

    Стажер

  • Киберсанты
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Обычный
  • Страна, Город:
    Екатеринбург
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 10:05

Здравствуйте.
 
Раньше стр в индексе было до 1216 https://goo.gl/NVr16M
 
Мы меняли URL страниц. Сменили не правильно, в итоге поменялись адреса нескольких сот страниц и кот уже были в индексе стали отдавать 404 ошибку.
Скорее всего из-за это стр стали впад из индекса и их кол-во в индекс сократились до 691: https://goo.gl/IXcXUn
 
URL обратно поменяли как было.
 
Но было резкое сниж позиций (десятки пунктов по запросам).
 
 
Вопрос: Как ускорить индексацию заработавших страниц (чтобы вы индексе снова стало более 1200 стр)?
 

 


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