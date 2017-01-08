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MailWizz для белых рассылок

Автор темы alextwinner, Сегодня, 17:00

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#1 alextwinner

alextwinner

    Ученик

  • Киберсанты
  • PipPip
  • 35 сообщений
0
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 17:00

Приветствуб уважаемые форумчане!

 

Скрипт MailWizz кто нибуть используется в качестве своего сервиса белых рассылок (альтернатива платыным емаил сервисам )?

 

 

Справшиваю потому, что больше года назад "щупал" этот скрипт - очень понравился. Функционал лучше некоторых сервисов!

 

Но знаю так же что этот скрипт жестко заюзали долбаные спамеры, есть полно курсов по массовым рассылкам по этому скрипту. И кто-то говорил даже, что почтовики просто уже за то что рассылка идет этим скриптом - отправляют все в спам?

 

Палнирую купить скрипт на оф сайте и организовать на нем воронки... но стоит ли,.?

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