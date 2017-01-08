MailWizz для белых рассылок

Отправлено Сегодня, 17:00

Приветствуб уважаемые форумчане!

Скрипт MailWizz кто нибуть используется в качестве своего сервиса белых рассылок (альтернатива платыным емаил сервисам )?

Справшиваю потому, что больше года назад "щупал" этот скрипт - очень понравился. Функционал лучше некоторых сервисов!

Но знаю так же что этот скрипт жестко заюзали долбаные спамеры, есть полно курсов по массовым рассылкам по этому скрипту. И кто-то говорил даже, что почтовики просто уже за то что рассылка идет этим скриптом - отправляют все в спам?

Палнирую купить скрипт на оф сайте и организовать на нем воронки... но стоит ли,.?

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