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Как реализовать смену ip с одного компа

Автор темы glavprofit, Сегодня, 11:03

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#1 glavprofit

glavprofit

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:03

 
 
Мне необходимо регситрировать около 70 аккаунтов в неделю в одном сервисе.
С одного компа дают создавать не более 5 аков, а далее палят по IP и дают с этого адреса зарегать еще 5 через неделю
Чтобы зарегсистрировать 70 штук мне нужно 14 компов или ip адресов. Возможно палят не только по ip, но и по браузеру и компу - точно неизвестно
Как мне это реализовать чтобы я мог регистрировать аккаунты с одного компа. Интересуют как платные так и бесплатные сервисы.  В какую стороны копать - анонимайзеры, вдсы итд итп, подскажите плиз, спасибо.
 

 


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