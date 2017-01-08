Как реализовать смену ip с одного компа

Отправлено Сегодня, 11:03

Мне необходимо регситрировать около 70 аккаунтов в неделю в одном сервисе.

С одного компа дают создавать не более 5 аков, а далее палят по IP и дают с этого адреса зарегать еще 5 через неделю

Чтобы зарегсистрировать 70 штук мне нужно 14 компов или ip адресов. Возможно палят не только по ip, но и по браузеру и компу - точно неизвестно

Как мне это реализовать чтобы я мог регистрировать аккаунты с одного компа. Интересуют как платные так и бесплатные сервисы. В какую стороны копать - анонимайзеры, вдсы итд итп, подскажите плиз, спасибо.