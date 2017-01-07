Бейдж Фактори - Честный Отзыв

Отправлено Сегодня, 09:57

Всем привет, долго не был на данном форуме, но обстоятельства заставили меня прийти сюда и написать отзыв о "специалисте" по директу Бейдж Фактори он же Дмитрий Бойченко.

Итак поехали:

Скрин из сайта: http://joxi.ru/n2YkjGgHo79zyr гласит от том, что за месяц будет создана и настроена компания, а так же за это время она будет вестись и улучшаться.

Скрин со скайпа, я уже предоставил Диме все инфу и он начал работу 9 июня: http://joxi.ru/V2VBjqbsx84oJ2

Дальше начинаются отъезды, уезды, выходные, праздники, больницы, впринципе меня уже не удивляет что фрилансеры имеют склонность лежать в больнице, но если я иду тебе на встречу, то после выписки ты должен пойти ко мне на встречу и доделать все компании а не говорить "Саш я уеду на 10 дней", а таких отъездов было очень много. Полная неответственность!

Приходилось постоянно подгонять пенками, написывать в скайп, в котором Дима так редко бывал. Почему то я должен был сам помогать в поисках решений проблем с модерацией и писать им в саппорт.

А вот конец Дименой работы: http://joxi.ru/V2VBjqbsx845J2 (8 октября) почти пол года создавались компании, замечу это время ушло на создание 3х РК и разборки с модерацией и ничего более.

Что я получил за пол года? 3 рекламные компании вместо 6. РК для поиска и РК для сетей одни и теже, хотя для каждой настройки должны быть свои объявления. Кульминация это 1 стремная картинка на всю РК с 400 объявлениями, тоже признак профессионализма.

Дима сказал что еще месяц оттачивает компанию на повышение эффективности после ее запуска, на сайте это тоже есть: http://joxi.ru/4Akpjdgsy09wxr . Но видимо он подсчитал что пол года на создание 3х РК это уже много и тестировать он их не будет.

Вот еще скрины: http://joxi.ru/E2pdQlEu94qzY2 http://joxi.ru/krDOwdzcEgke9A

Получается что за "последующий месячный анализ, улучшения и аналитику компаний", которые прилагается изначально, я должен еще доплатить 5 000 рублей, и тут сразу у Димы появляется время и он даже знает как реально улучшить мои компании. Почему это не сделано сразу? Естественно я не стал платить, т.к не хотел еще пол года аналитики ждать.

Итог: Когда вам делают компанию пол года, отпадает всякое желание заниматься этим и ты уже сосредоточен на других вещах. Мне пофиг на 10к которые я заплатил в пустую, мне больше не нравится то что Дима мусолил меня пол года и напрочь убил желание заниматься директом.

Что побудило меня написать отзыв спустя год?

1. Это ветка на форуме "Сделаю Вам окупаемую рекламу в Я.Директ! Скидка на Новый Год!" красивые обещания как в ветке так и на сайте, ну просто идеальный вариант для тех кому нужно настроить яндекс директ.

2. Мой друг наступил на теже грабли. Он уже ждет более 3х месяцев...

Я не пытаюсь остановить потенциальных Диминых клиентов (лохов), я просто пишу отзыв о проделанной работе, которой очень недоволен.