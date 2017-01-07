Нужен менеджер-проектов (интернет-маркетолог) в Екатеринбурге (в офис).
Разместил вакансию на ekaterinburg.hh.ru , rabota66.ru (круп. раб. сайт Екб) и zarplata.ru.
Обяз. (примеры текущих проектов):
= Создание сайтов компании для новых городов России и других стран
= Работа с существующими и тестирование новых рекламных каналов
= Доработка систем аналитики отдела маркетинга, отдела продаж и т.д
= И т.д.
Пришло 15 откликов (заинтересованных).
Нескольким отправил тест задания, 1 прислал сделанное тест задание.
Поиски решил продолжать.
Начал прозвон резюме, но когда соискателям звонишь, они на «отвяжись» общаются, не говоря уже о вып тестового задания.
Прозвон резюме продолжу.
Но вот, думаю, как решить эту задачу. Как найти менеджера-проектов интернет-маркетолога в Екатеринбурге? Какими способами искать и т.д.
Напишите пожалуйста.