Отправлено Сегодня, 08:04

Нужен менеджер-проектов (интернет-маркетолог) в Екатеринбурге (в офис).

Разместил вакансию на ekaterinburg.hh.ru , rabota66.ru (круп. раб. сайт Екб) и zarplata.ru.

Обяз. (примеры текущих проектов):

= Создание сайтов компании для новых городов России и других стран

= Работа с существующими и тестирование новых рекламных каналов

= Доработка систем аналитики отдела маркетинга, отдела продаж и т.д

= И т.д.

Пришло 15 откликов (заинтересованных).

Нескольким отправил тест задания, 1 прислал сделанное тест задание.

Поиски решил продолжать.

Начал прозвон резюме, но когда соискателям звонишь, они на «отвяжись» общаются, не говоря уже о вып тестового задания.

Прозвон резюме продолжу.

Но вот, думаю, как решить эту задачу. Как найти менеджера-проектов интернет-маркетолога в Екатеринбурге? Какими способами искать и т.д.

Напишите пожалуйста.