RDP VPS Dedicated Servers (дэдики)

Отправлено Сегодня, 14:03

Dedicated Servers (дэдики)

Привет всем, форумчане! Предлагаем вашему вниманию сервис по продаже Dedicated Servers (дэдиков)!

Продаем только быстрые сервера с параметрами 50Мбит - 150Мбит + для любых целей!

Цены весьма демократичны, если найдете подобный дедик дешевле, продадим еще дешевле! Мы ориентируемся на клиента, не на "стрясти денег"!

Гарантии

На все дедики дается гарантия 48(!) часов!

Гарантия распространяется только если к серверу нет подключения. Если Вашу учетную запись заблокировали/удалили - это не гарантийный случай, без возвратов и замен.

Проданный вам Dedicated Server(дэдик) будет гарантированно с рабочим интернетом.

Гарант приветствуется за ваш счет!

Цена 5$ (~320руб)

Связаться можно через:

ICQ: 711686188

почта: amironov.86@mail.ru

Оплата пока только КИВИ.