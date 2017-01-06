Партнерская программа - Заработайте 750рублей со 100 целевых

Отправлено Сегодня, 12:54

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- Владельцам сайтов и порталов

Размещайте, предоставленные нами материалы на вашем ресурсе и получайте ежедневный профит

- Веб-мастерам

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- Админам и блогерам

Предоставим вам статью и frame - форму. Размещайте их на своих ресурсах для получения профита

-Специалистам в интернет-рекламе

С нами работает множество специалистов в области email-маркетинга, арбитража трафика (Яндекс.Директ, Google AdWords, Begun), SMM-специалистов и т.д.

Преимущества нашего оффера :

- CPA схема работы

- полезный сервис для посетителей вашего сайта

- холд - 30 минут

- нет минимальной суммы к выводу

- выплаты на карту, qiwi, яндекс деньги,

- любые источники трафика

- просмотр статистики в режиме online

- Широкий выбор форматов размещения: ссылка, баннеры, фрейм-форма,

Портрет потенциального Клиента :

- Возраст: от 18 лет

- ГЕО: Все регионы Российской Федерации

- Интересы: ипотека, банковские услуги, пользование кредитами, займами и кредитными картами

Вознаграждение:

750руб. со 100 целевых посетителей при конверсии вашего трафика -5%

Так что это за оффер ??? Узнайте здесь: www.bki24partner.ru