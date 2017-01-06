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Партнерская программа - Заработайте 750рублей со 100 целевых

Автор темы amonetko, Сегодня, 12:54

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#1 amonetko

amonetko

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Обычный

Отправлено Сегодня, 12:54

Хотите монетизировать свой сайт?
Или у вас есть трафик который вы хотите монетизировать? Тогда предложение ниже для вас !
 
Кому подойдет партнерская программа?
 
- Владельцам сайтов и порталов
Размещайте, предоставленные нами материалы на вашем ресурсе и получайте ежедневный профит
- Веб-мастерам
Берите партнерскую ссылку и используйте ее в ваших проверенных источниках трафика для получения профита
- Админам и блогерам
Предоставим вам статью и frame - форму. Размещайте их на своих ресурсах для получения профита
-Специалистам в интернет-рекламе
 С нами работает множество специалистов в области email-маркетинга, арбитража трафика (Яндекс.Директ, Google AdWords, Begun), SMM-специалистов и т.д.
 
 
Преимущества нашего оффера :
- CPA схема работы
- полезный сервис для посетителей вашего сайта
- холд - 30 минут
- нет минимальной суммы к выводу
- выплаты на карту, qiwi, яндекс деньги,
- любые источники трафика
- просмотр статистики в режиме online
- Широкий выбор форматов размещения: ссылка, баннеры, фрейм-форма,
 
Портрет потенциального Клиента :
- Возраст: от 18 лет
- ГЕО: Все регионы Российской Федерации
- Интересы: ипотека, банковские услуги, пользование кредитами, займами и кредитными картами
 
Вознаграждение:
750руб. со 100 целевых посетителей при конверсии вашего трафика -5% 
 
 
Так что это за оффер ??? Узнайте здесь: www.bki24partner.ru

 


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