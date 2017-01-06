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Интернет-реклама с результатом. Яндекс Директ, Google Adwords, Таргет

Автор темы MaximKmedia, Сегодня, 05:15

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#1 MaximKmedia

MaximKmedia

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Отправлено Сегодня, 05:15

Привет!

Меня зовут Максим. Я являюсь руководителем агентства интернет-рекламы KmediaGroup. Мы занимаемся интернет-рекламой и работаем до результата. Это означает, что не настраиваем рекламу ради рекламы, а ставим во главу угла возврат от вложений в рекламу.

Некоторые инструменты, с которыми мы работаем:
Яндекс Директ
Google Adwords
Таргет Вконтакте
Таргет Facebook
MyTarget
Instagram
Реклама в пабликах и группах
Яндекс Маркет и Google Merchant
Посадочные страницы и Landing Page

Стоимость работ начинается от 5000 рублей, но определить точную сумму для вашего проекта можно только после анализа и понимания задач. Мы можем подготовить для вас расчет бюджета. 

Если у вас уже есть рекламные кампании, но вы недовольны результатом, мы можем абсолютно БЕСПЛАТНО провести аудит ваших рекламных кампаний.

Чтобы не быть голословным о результатах, прикладываю несколько скриншотов из рекламных кабинетов.

Контакты для связи:
+7 (963) 214-26-29
maxim@kmediagroup.ru
kmediagroup.ru

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Сообщение отредактировал MaximKmedia: Сегодня, 05:16

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