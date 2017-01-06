Интернет-реклама с результатом. Яндекс Директ, Google Adwords, Таргет

Отправлено Сегодня, 05:15

Привет!



Меня зовут Максим. Я являюсь руководителем агентства интернет-рекламы KmediaGroup. Мы занимаемся интернет-рекламой и работаем до результата. Это означает, что не настраиваем рекламу ради рекламы, а ставим во главу угла возврат от вложений в рекламу.



Некоторые инструменты, с которыми мы работаем:

Яндекс Директ

Google Adwords

Таргет Вконтакте

Таргет Facebook

MyTarget

Instagram

Реклама в пабликах и группах

Яндекс Маркет и Google Merchant

Посадочные страницы и Landing Page



Стоимость работ начинается от 5000 рублей, но определить точную сумму для вашего проекта можно только после анализа и понимания задач. Мы можем подготовить для вас расчет бюджета.



Если у вас уже есть рекламные кампании, но вы недовольны результатом, мы можем абсолютно БЕСПЛАТНО провести аудит ваших рекламных кампаний.



Чтобы не быть голословным о результатах, прикладываю несколько скриншотов из рекламных кабинетов.



Контакты для связи:

+7 (963) 214-26-29

maxim@kmediagroup.ru

kmediagroup.ru

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Сообщение отредактировал MaximKmedia: Сегодня, 05:16