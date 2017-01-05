SuperDead. Cкоростные dedicated servers по самым низким ценам с гарант

Мы вас всех категорически приветствуем и поздравляем с прошедшими праздниками!

В связи с Новым Годом спешим вас порадовать сервисом по продаже дедиков, вы будете приятно удивлены, ведь мы продаём только быстрые сервера разных стран, абсолютно для любых целей и с добротной скоростью, которая варьируется в диапазоне 50-150мбит.

Ценовая политика:

Помимо всего прочего, цены у нас не кусаются, а наоборот, говорят: "Добро пожаловать!" Ну а в честь праздников мы вводим недолгую, но очень приятную акцию - двойное снижение стоимости. Если хоть где-нибудь соотношение цена/качество окажется лучше, чем у нас, пишите, сделаем скидку!



Гарантии:

На любой дедик мы даём стопроцентную трёхдневную гарантию. 1 дедик только в одни руки.

Если вдруг вы не можете подключиться к дедику, то замена/возврат произойдёт незамедлительно.

На случай удаления учётной записи гарантия не распространяется. С полной уверенностью могу заявить, что все наши дедики смогут на постоянной основе предоставлять вам высокоскоростной рабочий доступ в интернет.

Приветствуем работу через гаранта за ваш счёт и готовы на любые проверки

Цена: 300 рублей. По всем вопросам лучше пишите сюда: 713061219



Принимаем оплату на:

QIWI, YANDEX, WMZ