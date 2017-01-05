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SuperDead. Cкоростные dedicated servers по самым низким ценам с гарант

Автор темы Scarron, Сегодня, 10:18

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#1 Scarron

Scarron

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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:18

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Мы вас всех категорически приветствуем и поздравляем с прошедшими праздниками!
В связи с Новым Годом спешим вас порадовать сервисом по продаже дедиков, вы будете приятно удивлены, ведь мы продаём только быстрые сервера разных стран, абсолютно для любых целей и с добротной скоростью, которая варьируется в диапазоне 50-150мбит.

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Ценовая политика:
Помимо всего прочего, цены у нас не кусаются, а наоборот, говорят: "Добро пожаловать!" Ну а в честь праздников мы вводим недолгую, но очень приятную акцию - двойное снижение стоимости. Если хоть где-нибудь соотношение цена/качество окажется лучше, чем у нас, пишите, сделаем скидку!

Гарантии:
На любой дедик мы даём стопроцентную трёхдневную гарантию. 1 дедик только в одни руки.
Если вдруг вы не можете подключиться к дедику, то замена/возврат произойдёт незамедлительно.
На случай удаления учётной записи гарантия не распространяется. С полной уверенностью могу заявить, что все наши дедики смогут на постоянной основе предоставлять вам высокоскоростной рабочий доступ в интернет.
Приветствуем работу через гаранта за ваш счёт и готовы на любые проверки
Цена: 300 рублей. По всем вопросам лучше пишите сюда: 713061219

Принимаем оплату на:
QIWI, YANDEX, WMZ
   

 


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