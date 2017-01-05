Бесплатная консультация и аудит сайта

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Автор темы Inna 0807, Сегодня, 09:00

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#1 Inna 0807

Inna 0807

    Новичок

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Обычный
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 09:00

Здравствуйте, уважаемые участники форума в лице начинающих и опытных инфобизнесменов!

 

Меня зовут Инна, и я хотела бы предложить вам бесплатную консультацию по вашему сайту, продающему те или иные услуги. Спросите, почему бесплатную, ведь в наше время, как известно, ничего "просто так" не бывает?! Таки вы правы, но НИКАКОГО ПОДВОХА в моем предложении нет. Дело в том, что я хочу "прокачаться" как специалист после серьезного обучения, а вы имеете шанс получить несколько дельных советов от знающего человека. Согласиться с ними или нет - дело ваше.

 

Я ничего не продаю и не собираюсь "втюхивать" вам свои услуги, но если вдруг вы пожелаете начать со мной сотрудничество и закажете продающий текст, то я возмущаться не стану:) Поверьте, я заинтересована в развитии вашего бизнеса не меньше, чем вы сами. Ведь мне хочется, чтобы у вас сложилось хорошее мнение обо мне;)

 

Как посетитель за 2 секунды оценивает ваш сайт

 

Именно столько времени потребуется вашему потенциальному клиенту для того чтобы оценить информацию на сайте. У людей нет времени читать длинные информационные "простыни" текстов, какими бы интересными они вам лично не казались. Каждое слово на вашем сайте должно продавать. А знаете ли вы, что расположение окон, заголовков, картинок и даже цветовая гамма текста играют большую роль в формировании вашей прибыли?

 

Так вот, у меня уже "чешутся руки" чтобы получить бесценную практику. А вам разве не хочется получить дельные советы со стороны?! Лично я знаю такие случаи, когда простая смена приоритетов на главной странице или "шапке" сайта в разы изменяла прибыль бизнесмена. 

 

Первому обратившемуся запишу скринкаст аудита вашего сайта!

 

С уважением и желанием помочь, ваш партнер и сообщник:)


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