Бесплатная консультация и аудит сайта

Отправлено Сегодня, 09:00

Здравствуйте, уважаемые участники форума в лице начинающих и опытных инфобизнесменов!

Меня зовут Инна, и я хотела бы предложить вам бесплатную консультацию по вашему сайту, продающему те или иные услуги. Спросите, почему бесплатную, ведь в наше время, как известно, ничего "просто так" не бывает?! Таки вы правы, но НИКАКОГО ПОДВОХА в моем предложении нет. Дело в том, что я хочу "прокачаться" как специалист после серьезного обучения, а вы имеете шанс получить несколько дельных советов от знающего человека. Согласиться с ними или нет - дело ваше.

Я ничего не продаю и не собираюсь "втюхивать" вам свои услуги, но если вдруг вы пожелаете начать со мной сотрудничество и закажете продающий текст, то я возмущаться не стану Поверьте, я заинтересована в развитии вашего бизнеса не меньше, чем вы сами. Ведь мне хочется, чтобы у вас сложилось хорошее мнение обо мне

Как посетитель за 2 секунды оценивает ваш сайт

Именно столько времени потребуется вашему потенциальному клиенту для того чтобы оценить информацию на сайте. У людей нет времени читать длинные информационные "простыни" текстов, какими бы интересными они вам лично не казались. Каждое слово на вашем сайте должно продавать. А знаете ли вы, что расположение окон, заголовков, картинок и даже цветовая гамма текста играют большую роль в формировании вашей прибыли?

Так вот, у меня уже "чешутся руки" чтобы получить бесценную практику. А вам разве не хочется получить дельные советы со стороны?! Лично я знаю такие случаи, когда простая смена приоритетов на главной странице или "шапке" сайта в разы изменяла прибыль бизнесмена.

Первому обратившемуся запишу скринкаст аудита вашего сайта!

С уважением и желанием помочь, ваш партнер и сообщник