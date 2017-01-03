Убойный комплект по трафику-2017

Отправлено Сегодня, 11:40

С 2017 года все рассылки не имеющие цифровой подписи считаются спамерскими. Многие почтовики берут приличные суммы за предоставление данной услуги порядка 20 000 рублей в месяц или 240 000 рублей в год. Проблемы с Респондером актуальны для всех кто занимается Email маркетингом.

Есть более выгодное предложение, это Персональный Email Респондер 2.0 с полной настройкой и установкой под ключ на ваш личный сайт, + масса дополнительных инструментов для вашего онлайн бизнеса.

Вы получите свой собственный персональный сервис который устанавливается на ваш домен, где письма рассылаются непосредственно с вашего IP адреса. Вы сможете загрузить любые ваши базы подписчиков, клиентов или партнеров, причем без всякой модерации. Так же возможно разбивать данные базы на отдельные списки и сегменты и работать с ними по отдельности. Возможна настройка как ручной, так и автоматической отправки любого количества писем.

Вместе с установкой и настройкой респондера вы получите подробные видо уроки по его использованию, а также всегда можете обратиться в службу поддержки.

Бонусом идет конструктор сайтов настроенный под инфобизнес, который напрямую интегрируется с вашим персональным Email Респондером. А так же еще множество приятных мелочей:

· Продающая маркетинговая графика

· Умные PopUP окна с установкой под ключ

· Готовый Ресел-Комплект «Супергерой продаж»

· Готовая воронка «КЭП на миллион»

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