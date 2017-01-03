Убойный комплект по трафику-2017

Вы получите свой собственный персональный сервис который устанавливается на ваш домен, где письма рассылаются непосредственно с вашего IP адреса. Вы сможете загрузить любые ваши базы подписчиков, клиентов или партнеров, причем без всякой модерации. Так же возможно разбивать данные базы на отдельные списки и сегменты и работать с ними по отдельности. Возможна настройка как ручной, так и автоматической отправки любого количества писем.
Вместе с установкой и настройкой респондера вы получите подробные видо уроки по его использованию, а также всегда можете обратиться в службу поддержки.
Бонусом идет конструктор сайтов настроенный под инфобизнес, который напрямую интегрируется с вашим персональным Email Респондером. А так же еще множество приятных мелочей:
· Продающая маркетинговая графика
· Умные PopUP окна с установкой под ключ
· Готовый Ресел-Комплект «Супергерой продаж»
· Готовая воронка «КЭП на миллион»
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