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Убойный комплект по трафику-2017

Автор темы Павел Черкашин, Сегодня, 11:40

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#1 Павел Черкашин

Павел Черкашин

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:40

С 2017  года все рассылки не имеющие цифровой подписи считаются спамерскими. Многие почтовики берут приличные суммы за предоставление данной услуги порядка 20 000 рублей в месяц или 240 000 рублей в год. Проблемы с Респондером актуальны для всех кто занимается Email маркетингом. Есть более выгодное предложение, это Персональный Email Респондер 2.0 с полной настройкой и установкой под ключ на ваш личный сайт, + масса дополнительных инструментов для вашего онлайн бизнеса.

         Вы получите свой собственный персональный сервис который устанавливается на ваш домен, где письма рассылаются непосредственно с вашего IP адреса. Вы сможете загрузить любые ваши базы подписчиков, клиентов или партнеров, причем без всякой модерации. Так же возможно разбивать данные базы на отдельные списки и сегменты и работать с ними по отдельности. Возможна настройка как ручной, так и автоматической отправки любого количества писем.

         Вместе с установкой и настройкой респондера вы получите подробные видо уроки по его использованию, а также всегда можете обратиться в службу поддержки.

         Бонусом идет конструктор сайтов настроенный под инфобизнес, который напрямую интегрируется с вашим персональным Email Респондером. А так же еще множество приятных мелочей:

·         Продающая маркетинговая графика

·         Умные PopUP окна с установкой под ключ

·         Готовый Ресел-Комплект «Супергерой продаж»

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