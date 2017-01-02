Производим демонтаж старых покрытий и оснований, монтаж электропроводки,отопления, водоснабжения,канализации, тёплых полов, стяжки по маякам, наливной пол, высококачественная штукатурка,шпатлевка, гипсокартон, натяжные потолки, поклейка обоев, покраска и тд. Записаться на ремонт можно по тел 8-961-590-40-82
Строительная компания производит ремонт под ключ ст Каневская
Автор темы Строительная компания, Вчера, 19:35
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