Точная и Проверенная система Гарантированного заработка для Новичков!

Отправлено Вчера, 17:09

Новый отличный тренинг «Партнерский бизнес для новичков». Авторский курс от Игоря Черноусова, специалиста практика по партнерскому маркетингу, и новейшим интернет инструментам.

В тренинге дана пошаговая методика партнерских продаж, практические рекомендации по выбору продукта и все технические моменты пошаговая методика партнерских продаж, практические рекомендации по выбору продукта и все технические моменты

Дан пошаговый алгоритм получения трафика на автомате из соц.сетей ОК и Фейсбук, методика получения трафика с Ютуб, без создания видео роликов, даны азы СЕО для новичков

Поддержка

Каждую неделю (четверг 20.00 мск) вебинар обратной связи, скайп чат и закрытая группа в ВК для участников, все отчеты проверяются

В тренинге 39 видео уроков общей длительностью более 1 000 мин

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