Перейти к содержимому

Монетизируй свои знания и опыт с помощью Инфоклуба!
Торговый помощник для работы на FOREX
Фотография

Точная и Проверенная система Гарантированного заработка для Новичков!

Автор темы Павел Черкашин, Вчера, 17:09

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Павел Черкашин

Павел Черкашин

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 17:09

Новый отличный тренинг «Партнерский бизнес для новичков».  Авторский курс от Игоря Черноусова, специалиста практика по партнерскому маркетингу, и новейшим интернет инструментам.

В тренинге дана пошаговая методика партнерских продаж, практические рекомендации по выбору продукта и все технические моменты пошаговая методика партнерских продаж, практические рекомендации по выбору продукта и все технические моменты

Дан пошаговый алгоритм получения трафика на автомате из соц.сетей ОК и Фейсбук, методика получения трафика с Ютуб, без создания видео роликов, даны азы СЕО для новичков

Поддержка

Каждую неделю (четверг 20.00 мск) вебинар обратной связи, скайп чат и закрытая группа в ВК для участников, все отчеты проверяются

В тренинге 39 видео уроков общей длительностью более 1 000 мин

Если интересно вот ссылка http://gpclick.ru/affiliate/7909889

 

 

Прикрепленные изображения

  • 1C9A703F38C74A8D8FEB17DBF1D344AA.jpg

  • 0
Обратно в Релизы инфотоваров


Количество пользователей, читающих эту тему: 4

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    Bing (4)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Информационные товары
  4. Релизы инфотоваров
  5. Правила форума