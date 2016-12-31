Новейший сервис для продаж ваших инфопродуктов и партнерок

Отправлено Сегодня, 02:24

Здравствуйте друзья хочу вам представить сервис приема платежей и каталог партнерских программ www.sispay.ru

сервис свежий недавно открылся это не Глопарт и не qwertpay это что то более новое

SISPAY.RU-это уникальное решение для организации приема платежей за товары и услуги для любого вида интернет-бизнеса.

Уникальная кабинетная система состоит из отдельных модулей: кабинет Автора, Партнера, Покупателя, модуль CRM и модуль рекламы товара. Каждый модуль имеет свои особенности и функциональные возможности. Кроме того, осуществлена интеграция по API с сервисом массовых рассылок.

Вне зависимости от того, занимаетесь ли Вы фриленсом, электронной коммерцией через интернет-магазин, или предоставляете любые услуги в интернет, продаете свои инфопродукты , аудио-видео курсы, наше решение поможет осуществить вывод Вашего бизнеса на совершенно новый уровень. Всего несколько шагов для размещения товара и у вас есть готовая система для приема платежей, а также возможность организации полноценной партнерской сети для любого из товаров.

А так же можете зарабатывать продавая партнерские товары !!!!

И желательно хочется услышать ваше мнение как профессионалов в этой области

Сообщение отредактировал SAV: Сегодня, 02:52