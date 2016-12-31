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Новейший сервис для продаж ваших инфопродуктов и партнерок

Автор темы SAV, Сегодня, 02:24

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#1 SAV

SAV

    Новичок

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Обычный
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Отправлено Сегодня, 02:24

Здравствуйте друзья хочу вам представить сервис приема платежей и каталог партнерских программ www.sispay.ru
сервис свежий недавно открылся это не Глопарт и не qwertpay это что то более новое 
 
SISPAY.RU-это уникальное решение для организации приема платежей за товары и услуги для любого вида интернет-бизнеса. 
Уникальная кабинетная система состоит из отдельных модулей: кабинет Автора, Партнера, Покупателя, модуль CRM и модуль рекламы товара. Каждый модуль имеет свои особенности и функциональные возможности. Кроме того, осуществлена интеграция по API с сервисом массовых рассылок. 
Вне зависимости от того, занимаетесь ли Вы фриленсом, электронной коммерцией через интернет-магазин, или предоставляете любые услуги в интернет, продаете свои инфопродукты , аудио-видео курсы, наше решение поможет осуществить вывод Вашего бизнеса на совершенно новый уровень. Всего несколько шагов для размещения товара и у вас есть готовая система для приема платежей, а также возможность организации полноценной партнерской сети для любого из товаров. 
А так же можете зарабатывать продавая партнерские товары !!!!

 

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И желательно хочется  услышать ваше мнение как профессионалов в этой области  


Сообщение отредактировал SAV: Сегодня, 02:52

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