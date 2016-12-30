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С Новым 2017 Годом!

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 22:34

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Сообщений в теме: 9

#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 22:34

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        ВСЕХ С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!..
   
   
:(
 
   

 


  • 4

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#2 Обществовед

Обществовед

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Отправлено Вчера, 23:00

вроде же завтра? 


  • 3

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#3 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Очень хороший
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    Россия, г. Ижевск
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Отправлено Вчера, 23:20

31-е уже наступило... 

Сегодня - последний день старого года, вот и поздравляю...


  • 0

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#4 Viktor Rysinovish

Viktor Rysinovish

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Отправлено Сегодня, 04:13

С наступающим Новым Годом!

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  • 4

#5 Максим (zateh)

Максим (zateh)

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Отправлено Сегодня, 06:14

ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!

 

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#6 Бейдж Фактори

Бейдж Фактори

    Спец по Яндекс.Директ

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Отправлено Сегодня, 07:55

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#7 PowerPlant

PowerPlant

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Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 08:45

:) Присоединяюсь к поздравлению!

Всех обнимаю, всем желаю здоровья и благополучия,

что бы в Новом Году всё задуманное вами произошло!

 


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#8 Лена

Лена

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Отправлено Сегодня, 09:39

С Новым Годом!  :)

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕХ С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!..   :(      

 

 

А почему грустности?

 

 

 

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  • 4

#9 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Отправлено Сегодня, 16:05

С Наступающим 2017 годом!!!

 

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#10 Катя (Aki Astarta)

Катя (Aki Astarta)

    Студентка-практикантка

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Отправлено Сегодня, 17:07

Ребят, с наступающим!  (а кого и с наступившим уже))

Желаю всем и каждому в новом, 2017 году сделать что-то невероятно крутое и доброе :rolleyes:

И... побольше хороших, своих людей рядом)

 

 

 

original.gif

 

P.s.Для справки: Китайский год Красного Петуха в 2017 посещает китайцев 28 января. Поэтому все еще актуальна Красная Обезьяна :)

P.p.s.Хотя чо там греха таить, мы для своих делали сувенирчики-мылки с красными петушками)))


  • 1

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