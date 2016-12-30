ВСЕХ С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!..
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Отправлено Вчера, 22:34
ВСЕХ С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!..
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Отправлено Вчера, 23:00
вроде же завтра?
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Отправлено Вчера, 23:20
31-е уже наступило...
Сегодня - последний день старого года, вот и поздравляю...
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Отправлено Сегодня, 06:14
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
<< Подари жизнь деткам >>
Отправлено Сегодня, 07:55
Отправлено Сегодня, 08:45
Присоединяюсь к поздравлению!
Всех обнимаю, всем желаю здоровья и благополучия,
что бы в Новом Году всё задуманное вами произошло!
Отправлено Сегодня, 16:05
Любовь это наше Всё...
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Отправлено Сегодня, 17:07
Ребят, с наступающим! (а кого и с наступившим уже))
Желаю всем и каждому в новом, 2017 году сделать что-то невероятно крутое и доброе
И... побольше хороших, своих людей рядом)
P.s.Для справки: Китайский год Красного Петуха в 2017 посещает китайцев 28 января. Поэтому все еще актуальна Красная Обезьяна
P.p.s.Хотя чо там греха таить, мы для своих делали сувенирчики-мылки с красными петушками)))
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