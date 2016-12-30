С Новым 2017 Годом!

Отправлено Сегодня, 17:07

Ребят, с наступающим! (а кого и с наступившим уже))

Желаю всем и каждому в новом, 2017 году сделать что-то невероятно крутое и доброе

И... побольше хороших, своих людей рядом)

P.s.Для справки: Китайский год Красного Петуха в 2017 посещает китайцев 28 января. Поэтому все еще актуальна Красная Обезьяна

P.p.s.Хотя чо там греха таить, мы для своих делали сувенирчики-мылки с красными петушками)))