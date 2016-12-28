SevSpeak "Обучение английскому языку"

Всем добрый день!
Меня зовут Артем Цымбал - руководитель и преподаватель учебного центра SevSpeak.
Учебный Центр SevSpeak находится по адресу г. Севастополь, ул. Одесская 27Б (за ТЦ Плаза)
Более подробную информацию вы найдете на сайте http://www.sevspeak.ru
или в группе ВК https://vk.com/sevspeak
Заявки на обучение принимаются
по почте info@sevspeak.ru,
по телефону +79787870960,
в сообщениях ВК https://vk.me/sevspeak
Услуги:
Курс английского для школьников групповой / индивидуальный.
Курс английского для взрослых групповой / индивидуальный.
Курс английского корпоративный (с выездом)
Интенсивный курс английского (от 1 до 2х мес)
Цены от 300 до 1000р
Подробнее о каждом:
1 Обучение в группах – самый популярный формат. Главным преимуществом групповых занятий, является то, что во время обучения иностранному языку Вы ведете диалог не только с преподавателем, но и друг с другом, разыгрывая различные ситуации, в которых можно оказаться, а разговорные занятия предназначены для преодоления языкового барьера, расширения словарного запаса, улучшения навыков выражения своих мыслей и понимания речи носителей языка.
В группах не более 8 человек, поэтому преподаватель может уделить внимание каждому слушателю.
Группа 5-8 человек по 300р с человека*
Группа до 2-4 человека 400р с человека*
* Один ак.ч. (академический час) = 45 минут.
2 Индивидуальное обучение - самый быстрый и эффективный метод изучения иностранного языка, который позволит максимально быстро достичь поставленных целей. Во время занятий преподаватель уделяет все внимание только Вам, а индивидуальная программа обучения учитывает не только Ваш уровень знаний языка, но также и множество других немаловажных аспектов, таких как - скорость усвоения материала, график обучения, индивидуальные особенности восприятия, цели и интересы ученика.
Опытный преподаватель всегда сможет подстроиться конкретно под Вас, оптимизировать план занятий или подобрать дополнительные учебные материалы. Индивидуальная форма обучения иностранному языку более продуктивна и дает более быстрый результат, чем обучение в группе.
* Один ак.ч. (академический час) = 45 минут. 500р в час
3 Дистанционное индивидуальное обучение в Skype
Программа позволяет успешно освоить английский язык, не посещая курсы лично.
Изучая иностранный язык по skype, Вы получаете возможность в короткий срок овладеть иностранным языком. Жизненный темп современного человека постоянно ускоряется, а новые жизненные условия, безусловно, требуют и принципиально новых подходов, поэтому сегодня тысячи людей предпочитают учить иностранный язык динстанционно.
Дистанционное обучение по skype это удобно и комфортно. Вы сами выбираете удобное время и место занятий, все что Вам нужно- это компьютер с доступом в интернет и хорошее настроение!
600р за занятие 60 мин
4 Корпоративное обучение
Повысьте уровень профессионализма сотрудников,
Мы предлагаем следующие программы обучения:
Общий курс иностранного языка - базовый курс, ориентированный на общее развитие всех аспектов языка
По прохождении этого курса , Вы научитесь вести переговоры, проводить презентации и переписку на иностранном языке в соответствии с нормами международного делового этикета
Курс английского языка согласно Вашей профессии – разрабатывается индивидуально с учетом специфики Вашей деятельности и ситуаций, в которых Вы сталкиваетесь с иностранным языком.
Бизнес- тренинги- мини курс, созданный для отработки конкретных деловых ситуаций ( собеседование, интервью, переговоры, презентации и т.д.
Преимущества корпоративного обучения:
Занятия проходят в удобное для Вас время в Вашем офисе
Количество слушателей в группе по Вашему усмотрению( Рекомендуемая численность-до 10 чел)
Программа обучения составляется индивидуально с учетом специфики Вашей компании
Стоимость корпоративного обучения- от 1000 руб. за 1 ак.ч.( 45мин)
Тестирование всей группы - бесплатно
Составление программы обучения с учетом пожеланий Заказчика - бесплатно
Для получения более точной информации о стоимости обучения напишите нам.
5 Интенсивный курс
Данные курсы хороши и для новичков, и для тех, кто хочет усовершенствовать свои знания иностранного языка.
Интенсивный метод обучения дает эффект языкового погружения и позволяет раскрыть резервы памяти и обучить общению на английском языке в сжатые сроки.
Интенсивные курсы английского языка длятся от 4 до 12 недель.
Ролевые игры, ситуации реального общения, активное взаимодействие с преподавателем - дают результат уже после нескольких занятий: Вы почувствуете уверенность, способность и желание говорить на иностранном языке.
Основные цели интенсивного курса иностранного языка:
Пройти полный курс иностранного языка за короткий срок. Все полученные знания сразу же активно используются в разговорной практике
Восстановить ранее полученные знания для активного использования
Расширить лексический запас
Активизировать разговорный навык
Восполнить возможные пробелы в знаниях
В группах не более 8 человек, поэтому преподаватель может уделить внимание каждому слушателю.
2 раза в неделю по 4 акч
* Один ак.ч. (академический час) = 45 минут.
6 Кино-пятница (с января 2017)
Кино на английском языке с субтитрами - один из способов учить и понимать английский язык. Во время просмотра вам дается обучающее задание по фильму, после просмотра каждый высказывает свое мнение по подготовленным вопросам. Создается атмосфера живого общения по общей теме.
8 посадочных мест.
Продолжительность от 2х до 3х часов
* данное мероприятие планируется проводить по пятницам, каждую неделю.
В начале недели в группе будет проводиться голосование за показ фильма на выбор из пяти вариантов. В четверг объявляется фильм-победитель. В пятницу в вечернее время организовывается показ и обсуждение после.
Меня зовут Артем Цымбал - руководитель и преподаватель учебного центра SevSpeak.
Учебный Центр SevSpeak находится по адресу г. Севастополь, ул. Одесская 27Б (за ТЦ Плаза)
Более подробную информацию вы найдете на сайте http://www.sevspeak.ru
или в группе ВК https://vk.com/sevspeak
Заявки на обучение принимаются
по почте info@sevspeak.ru,
по телефону +79787870960,
в сообщениях ВК https://vk.me/sevspeak
Услуги:
Курс английского для школьников групповой / индивидуальный.
Курс английского для взрослых групповой / индивидуальный.
Курс английского корпоративный (с выездом)
Интенсивный курс английского (от 1 до 2х мес)
Цены от 300 до 1000р
Подробнее о каждом:
1 Обучение в группах – самый популярный формат. Главным преимуществом групповых занятий, является то, что во время обучения иностранному языку Вы ведете диалог не только с преподавателем, но и друг с другом, разыгрывая различные ситуации, в которых можно оказаться, а разговорные занятия предназначены для преодоления языкового барьера, расширения словарного запаса, улучшения навыков выражения своих мыслей и понимания речи носителей языка.
В группах не более 8 человек, поэтому преподаватель может уделить внимание каждому слушателю.
Группа 5-8 человек по 300р с человека*
Группа до 2-4 человека 400р с человека*
* Один ак.ч. (академический час) = 45 минут.
2 Индивидуальное обучение - самый быстрый и эффективный метод изучения иностранного языка, который позволит максимально быстро достичь поставленных целей. Во время занятий преподаватель уделяет все внимание только Вам, а индивидуальная программа обучения учитывает не только Ваш уровень знаний языка, но также и множество других немаловажных аспектов, таких как - скорость усвоения материала, график обучения, индивидуальные особенности восприятия, цели и интересы ученика.
Опытный преподаватель всегда сможет подстроиться конкретно под Вас, оптимизировать план занятий или подобрать дополнительные учебные материалы. Индивидуальная форма обучения иностранному языку более продуктивна и дает более быстрый результат, чем обучение в группе.
* Один ак.ч. (академический час) = 45 минут. 500р в час
3 Дистанционное индивидуальное обучение в Skype
Программа позволяет успешно освоить английский язык, не посещая курсы лично.
Изучая иностранный язык по skype, Вы получаете возможность в короткий срок овладеть иностранным языком. Жизненный темп современного человека постоянно ускоряется, а новые жизненные условия, безусловно, требуют и принципиально новых подходов, поэтому сегодня тысячи людей предпочитают учить иностранный язык динстанционно.
Дистанционное обучение по skype это удобно и комфортно. Вы сами выбираете удобное время и место занятий, все что Вам нужно- это компьютер с доступом в интернет и хорошее настроение!
600р за занятие 60 мин
4 Корпоративное обучение
Повысьте уровень профессионализма сотрудников,
Мы предлагаем следующие программы обучения:
Общий курс иностранного языка - базовый курс, ориентированный на общее развитие всех аспектов языка
По прохождении этого курса , Вы научитесь вести переговоры, проводить презентации и переписку на иностранном языке в соответствии с нормами международного делового этикета
Курс английского языка согласно Вашей профессии – разрабатывается индивидуально с учетом специфики Вашей деятельности и ситуаций, в которых Вы сталкиваетесь с иностранным языком.
Бизнес- тренинги- мини курс, созданный для отработки конкретных деловых ситуаций ( собеседование, интервью, переговоры, презентации и т.д.
Преимущества корпоративного обучения:
Занятия проходят в удобное для Вас время в Вашем офисе
Количество слушателей в группе по Вашему усмотрению( Рекомендуемая численность-до 10 чел)
Программа обучения составляется индивидуально с учетом специфики Вашей компании
Стоимость корпоративного обучения- от 1000 руб. за 1 ак.ч.( 45мин)
Тестирование всей группы - бесплатно
Составление программы обучения с учетом пожеланий Заказчика - бесплатно
Для получения более точной информации о стоимости обучения напишите нам.
5 Интенсивный курс
Данные курсы хороши и для новичков, и для тех, кто хочет усовершенствовать свои знания иностранного языка.
Интенсивный метод обучения дает эффект языкового погружения и позволяет раскрыть резервы памяти и обучить общению на английском языке в сжатые сроки.
Интенсивные курсы английского языка длятся от 4 до 12 недель.
Ролевые игры, ситуации реального общения, активное взаимодействие с преподавателем - дают результат уже после нескольких занятий: Вы почувствуете уверенность, способность и желание говорить на иностранном языке.
Основные цели интенсивного курса иностранного языка:
Пройти полный курс иностранного языка за короткий срок. Все полученные знания сразу же активно используются в разговорной практике
Восстановить ранее полученные знания для активного использования
Расширить лексический запас
Активизировать разговорный навык
Восполнить возможные пробелы в знаниях
В группах не более 8 человек, поэтому преподаватель может уделить внимание каждому слушателю.
2 раза в неделю по 4 акч
* Один ак.ч. (академический час) = 45 минут.
6 Кино-пятница (с января 2017)
Кино на английском языке с субтитрами - один из способов учить и понимать английский язык. Во время просмотра вам дается обучающее задание по фильму, после просмотра каждый высказывает свое мнение по подготовленным вопросам. Создается атмосфера живого общения по общей теме.
8 посадочных мест.
Продолжительность от 2х до 3х часов
* данное мероприятие планируется проводить по пятницам, каждую неделю.
В начале недели в группе будет проводиться голосование за показ фильма на выбор из пяти вариантов. В четверг объявляется фильм-победитель. В пятницу в вечернее время организовывается показ и обсуждение после.
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Английский в Севастополе вместе с SevSpeak. Узнай свой уровень владения языком бесплатно на http://sevspeak.ru