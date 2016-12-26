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VPN99 - VPN дискаунтер провайдер. Партнерка

Автор темы vpn money, Сегодня, 18:26

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#1 vpn money

vpn money

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 18:26

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VPN99.net - первый VPN провайдер-дискаунтер!
 
Вы хотите стабильный и легальный доход? Работать с сервисом, который не уйдет с рынка или его запретят рекламировать? Сервис - в котором CTR доходит до 10% (в продажи!). Доход от которого работает по накопительной системе и практически не снижается, даже при отключении рекламы? Тогда предлагаем ознакомиться с нашей партнерской программой:
 
Партнерская программа:
 
Почему VPN99?
 
 
1) Блокировки, ограничения, "прослушки" и взломы - это всё актуальные тренды в Интернете. 
Защита личных данных и анонимность - то чего хотят сейчас пользователи Сети.
Количество запросов "vpn" в Яндексе за последний год увеличилось вдвое и продолжает расти:
 
vpn_stat.JPG
 
VPN - становится массовым продуктом.
А VPN99 делает мощный шаг в этом направлении, делая цену сервиса равной &#36;0,99
 
2) Второе преимущество партнерской программы VPN99 помимо массовости - постоянство! Мы все постоянно пользуемся Интернетом и мало что может нас остановить в этом. В VPN99 работает система подписки, где клиент биллится ежемесячно. Т.е. однажды поработав и набрав количество приведенных клиентов на &#36;1000 в месяц, Вы так и будете получать стабильно почти те же &#36;1000 в месяц даже остановив свою рекламу (retension >93%).
 
Статистика одного из наших партнеров:
 
partner_stat.jpg
 
 
 
VPN99 - это САМЫЙ дешевый VPN сервис.  А для партнеров это: легкоконвертируемый и большой поток трафика, который будет приносить стабильный доход длительное время.
 
https://vpn.money - сайт  партнерской программы!
 
 
 
о VPN99:
 
Как часто Вы слышите о блокировках сайтов, ограничения по географическому признаку, "прослушке" спецслужбами интернет трафика и т.д. ? 
Слышали ли вы о "великом Китайском фаерволе"? А знаете ли Вы, что подобные фаерволы есть во многих странах? 
А как часто Вы слышите о взломах различных устройств и утечки различных данных (фото, переписки, видео, финансовых данных) ? 
Вспомним об ошибочных блокировках тысяч адресов GoDaddy или блокировки 127.0.0.1 ? 
 
block.png
 
С этим каждый пользователь сети встречается постоянно. Слукавит тот, кто прочтя это и не вспомнит ни одного случая по списку из собственного опыта.
 
Но, если есть сервис, который позволяет свести к минимуму все указанные риски пользователя сети за &#36;0,99 ? Воспользуются ли им пользователи Сети?
 
VPN99 - это и есть тот сервис за 99 центов. Который делает две важные вещи для юзеров:
 
1) Шифрует интернет канал пользователя.
2) Меняет его IP адрес и тем самым "страну" нахождения. 
 
 
VPN99.net - VPN провайдер
VPN.money - партнерская программа
 
 
VPN99_02.jpg
 
pk@vpn99.net - по всем вопросам партнерской программы

 


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