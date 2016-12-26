VPN99 - VPN дискаунтер провайдер. Партнерка

VPN99.net - первый VPN провайдер-дискаунтер!
Вы хотите стабильный и легальный доход? Работать с сервисом, который не уйдет с рынка или его запретят рекламировать? Сервис - в котором CTR доходит до 10% (в продажи!). Доход от которого работает по накопительной системе и практически не снижается, даже при отключении рекламы? Тогда предлагаем ознакомиться с нашей партнерской программой:
Партнерская программа:
Почему VPN99?
1) Блокировки, ограничения, "прослушки" и взломы - это всё актуальные тренды в Интернете.
Защита личных данных и анонимность - то чего хотят сейчас пользователи Сети.
Количество запросов "vpn" в Яндексе за последний год увеличилось вдвое и продолжает расти:
VPN - становится массовым продуктом.
А VPN99 делает мощный шаг в этом направлении, делая цену сервиса равной $0,99
2) Второе преимущество партнерской программы VPN99 помимо массовости - постоянство! Мы все постоянно пользуемся Интернетом и мало что может нас остановить в этом. В VPN99 работает система подписки, где клиент биллится ежемесячно. Т.е. однажды поработав и набрав количество приведенных клиентов на $1000 в месяц, Вы так и будете получать стабильно почти те же $1000 в месяц даже остановив свою рекламу (retension >93%).
Статистика одного из наших партнеров:
VPN99 - это САМЫЙ дешевый VPN сервис. А для партнеров это: легкоконвертируемый и большой поток трафика, который будет приносить стабильный доход длительное время.
https://vpn.money - сайт партнерской программы!
о VPN99:
Как часто Вы слышите о блокировках сайтов, ограничения по географическому признаку, "прослушке" спецслужбами интернет трафика и т.д. ?
Слышали ли вы о "великом Китайском фаерволе"? А знаете ли Вы, что подобные фаерволы есть во многих странах?
А как часто Вы слышите о взломах различных устройств и утечки различных данных (фото, переписки, видео, финансовых данных) ?
Вспомним об ошибочных блокировках тысяч адресов GoDaddy или блокировки 127.0.0.1 ?
С этим каждый пользователь сети встречается постоянно. Слукавит тот, кто прочтя это и не вспомнит ни одного случая по списку из собственного опыта.
Но, если есть сервис, который позволяет свести к минимуму все указанные риски пользователя сети за $0,99 ? Воспользуются ли им пользователи Сети?
VPN99 - это и есть тот сервис за 99 центов. Который делает две важные вещи для юзеров:
1) Шифрует интернет канал пользователя.
2) Меняет его IP адрес и тем самым "страну" нахождения.
VPN99.net - VPN провайдер
VPN.money - партнерская программа
pk@vpn99.net - по всем вопросам партнерской программы