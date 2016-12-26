VPN99 - VPN дискаунтер провайдер. Партнерка

Отправлено Сегодня, 18:26

VPN99.net - первый VPN провайдер-дискаунтер ! - первый

Вы хотите стабильный и легальный доход? Работать с сервисом, который не уйдет с рынка или его запретят рекламировать? Сервис - в котором CTR доходит до 10% (в продажи!). Доход от которого работает по накопительной системе и практически не снижается, даже при отключении рекламы? Тогда предлагаем ознакомиться с нашей партнерской программой:

Почему VPN99?

1) Блокировки, ограничения, "прослушки" и взломы - это всё актуальные тренды в Интернете.

Защита личных данных и анонимность - то чего хотят сейчас пользователи Сети.

Количество запросов "vpn" в Яндексе за последний год увеличилось вдвое и продолжает расти:

VPN - становится массовым продуктом.

VPN99 делает мощный шаг в этом направлении, делая цену сервиса равной $0,99 делает мощный шаг в этом направлении, делая цену сервиса равной

2) Второе преимущество партнерской программы VPN99 помимо массовости - постоянство! Мы все постоянно пользуемся Интернетом и мало что может нас остановить в этом. В VPN99 работает система подписки, где клиент биллится ежемесячно. Т.е. однажды поработав и набрав количество приведенных клиентов на $1000 в месяц, Вы так и будете получать стабильно почти те же $1000 в месяц даже остановив свою рекламу (retension >93%).

Статистика одного из наших партнеров:

VPN99 - это САМЫЙ дешевый VPN сервис. А для партнеров это: легкоконвертируемый и большой поток трафика, который будет приносить стабильный доход длительное время.

https://vpn.money - сайт партнерской программы!

о VPN99:

Как часто Вы слышите о блокировках сайтов, ограничения по географическому признаку, "прослушке" спецслужбами интернет трафика и т.д. ?

Слышали ли вы о "великом Китайском фаерволе"? А знаете ли Вы, что подобные фаерволы есть во многих странах?

А как часто Вы слышите о взломах различных устройств и утечки различных данных (фото, переписки, видео, финансовых данных) ?

Вспомним об ошибочных блокировках тысяч адресов GoDaddy или блокировки 127.0.0.1 ?

С этим каждый пользователь сети встречается постоянно. Слукавит тот, кто прочтя это и не вспомнит ни одного случая по списку из собственного опыта.

Но, если есть сервис, который позволяет свести к минимуму все указанные риски пользователя сети за $0,99 ? Воспользуются ли им пользователи Сети?

VPN99 - это и есть тот сервис за 99 центов. Который делает две важные вещи для юзеров:

1) Шифрует интернет канал пользователя.

2) Меняет его IP адрес и тем самым "страну" нахождения.