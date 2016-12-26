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Партнерская программа CarMind (автомобильная тематика)

Автор темы CarMind, Сегодня, 15:29

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#1 CarMind

CarMind

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 15:29

Carmi.ru
Carmind - наша компания молодая, мы занимаемся осмотром автомобилей перед покупкой.
Достаточно много людей каждый день покупают и продают свои тс. Далеко не секрет, что продавцы своих автомобилей не говорят, о всех проблемах своего железного коня.
Наши специалисты помогают будущим покупателям с выбором автомобиля. Бывают такие случаи, когда автомобиль находится в другом городе, области или регионе, а у покупателя нет возможности осмотреть его, тогда он обращается к нам за помощью. Наши специалисты едут на осмотр, составляют отчет о проделанной работе, а так же торгуются с продавцом (как правило удается скинуть цену более чем в 5 раз превышающую стоимость наших услуг).
Работаем мы в каждом городе РФ, превышающий численность населения, более 100 тысяч человек.
Подробнее чем мы занимаемся, в каких городах работаем и как выглядит отчет, можно ознакомиться на нашем сайте: CarMi.ru

Наш сервис единственный, который предлагает 2-х уровневую партнерскую программу в данной тематике.
1. За каждого привлеченного клиента вы получаете 400 рублей.
2. За каждую купленную услугу от вашего партнера вы получаете 50 рублей.

Мин. сумма вывода: 0 рублей

Становись партнером прямо сейчас:http://carmi.ru/partners.html
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