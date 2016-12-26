WAPсombine - конвертируем любые девайсы! Моментальный автовыкуп!

Отправлено Сегодня, 14:27

WAPcombine.com: Перезагрузка! Wap-Click партнерская программа с историей.

Добро пожаловать в новую тему первой партнерской программы на лучшей из ныне живущих платформ и одной из первых партнерских программ на рынке мобильных подписок!

Мы хотели бы еще раз представиться, напомнить о себе и рассказать о своих планах на будущее!

Мы успешно работаем с 2014 года, но до сего момента у нас не было отдела по «Связью с общественностью», это наша ошибка и мы намерены её исправить.

Из-за нашего упущения, не зарабатывали и вы, ведь нам есть, что предложить!

Ну что же, начнем:

1. За свою долгую историю мы не имеем ни одного подтвержденного отрицательного отзыва о работе с нами!

2. У нас у первых появлялись все новые решения, и мы будем старатся держать тот же уровень сейчас.

3. Мы делаем выплаты в Webmoney/Yandex.Деньги/Epayments/ИП/ООО

4. Мы делаем досрочные выплаты по нажатию одной кнопки.

5. Высокотехнологичная платформа, которая на данный момент стала одной из самых популярных на рынке. Она предусматривает удобную работу, как для вебмастеров, так и для арбитражников.

6. Страны зарубежья уже доступны для наших партнеров: Кения, Швейцария, Венгрия, Великобритания, Чехия, Польша, Бразилия, Мексика и другие.

7. Гарантия надежности. Мы работаем напрямую с агрегаторами подписок, минуя многочисленных посредников. (Хотя сейчас эти слова уже пишут и те, кто работает по API агрегатора, который ресселит все решения у других ресселеров).

8. Моментальный выкуп НЕ ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫХ подписок со всех регионов без исключения каких-либо пулов IP адресов (да да, конкуренты, мы знаем, как вы это делаете).

9. У нас есть все, что предлагают как новые ресселеры на платформе, которую мы развивали с бета версии, так и те, что предлагают уже ветераны рынка. Мы следим и оперативно вводим тот функционал, который работает не на словах, а на деле!

10. Мы не вступаем в глупые дискуссии на форумах и не влезаем в чужие темы, дабы попиариться. Мы работаем давно, у нас есть обьем, за счет которого мы имеем отличные условия по ребиллам и выкупу подписок.

Мы просто работаем и платим!

Еще раз напомним, мы работаем с 2014 года и появились намного раньше ныне существующих «крутых» и почему-то «агрессивных», считающих себя «лучшими», партнерских программ.*

У нас хорошая репутация. Нету проблем с выплатами. Ну, а теперь, мы еще и будем с вами на связи тут, на сотне других форумов и в социальных сетях!

*Обращение к другим партнерским программам: Мы не намерены вступать в споры, не намерены ни с кем ругаться, мы просто хотим напомнить о себе, и начать активную рекламную компанию, поэтому пожалуйста, давайте без ваших ныне «модных» замечаний.

С уважением, ваш WAPсombine!