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Lead-R.ru товарная CPA сеть с широким ГЕО

Автор темы dezar, Сегодня, 08:47

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#1 dezar

dezar

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Отправлено Сегодня, 08:47

Привет, Друзья! 
Рады сообщить Вам, что мы перешли на новый уровень! Нашу предыдущую тему можете посмотреть по ссылке.

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Коротко о нас:
Lead-R- товарная партнёрская программа, работающая на рынке CPA более 3 лет. С ноября 2016 года CPA-cеть переехала на новую платформу и ворвалась на международный рынок.

Наши преимущества: 
- Топ офферы: еженедельная детальная аналитика, тестирование перед запуском, реальные эксклюзивы , максимально быстрое подключение офферов по запросу;
- Широчайшее ГЕО: СНГ, Европа, Азия, Америка. Русскоязычная и местная ЦА;
- Технический функционал: на новой платформе есть всё необходимое для удобной работы, новый интерфейс, мультивалютность, простая интеграция;
- Дружелюбный саппорт: опытные специалисты, поддержка 24/7;
- Еженедельные, а также ежедневные выплаты проверенным партнерам: вывод средств по вторникам любым удобным способом в рублях, долларах, евро: р/с, webmoney, Qiwi, банковские карты, Pay pal, валютный счёт;
- Инвестиции в проверенные и долгосрочные отношения с партнёрами.

Наш новый сайт: Lead-r.ru

Наши контакты:
Скайп:
Team Lead-R
suhov.leadr
Почта:
Info@lead-r.ru
ilya.suhov@lead-r.ru
VK: https://vk.com/lead_r

Lead-R - регистрируйтесь и начинайте зарабатывать прямо сейчас!

 


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