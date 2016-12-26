Lead-R.ru товарная CPA сеть с широким ГЕО

Отправлено Сегодня, 08:47

Привет, Друзья!

Рады сообщить Вам, что мы перешли на новый уровень! Нашу предыдущую тему можете посмотреть по ссылке.







Коротко о нас:

Lead-R- товарная партнёрская программа, работающая на рынке CPA более 3 лет. С ноября 2016 года CPA-cеть переехала на новую платформу и ворвалась на международный рынок.



Наши преимущества:

- Топ офферы: еженедельная детальная аналитика, тестирование перед запуском, реальные эксклюзивы , максимально быстрое подключение офферов по запросу;

- Широчайшее ГЕО: СНГ, Европа, Азия, Америка. Русскоязычная и местная ЦА;

- Технический функционал: на новой платформе есть всё необходимое для удобной работы, новый интерфейс, мультивалютность, простая интеграция;

- Дружелюбный саппорт: опытные специалисты, поддержка 24/7;

- Еженедельные, а также ежедневные выплаты проверенным партнерам: вывод средств по вторникам любым удобным способом в рублях, долларах, евро: р/с, webmoney, Qiwi, банковские карты, Pay pal, валютный счёт;

- Инвестиции в проверенные и долгосрочные отношения с партнёрами.



Наш новый сайт: Lead-r.ru



Наши контакты:

Скайп:

Team Lead-R

suhov.leadr

Почта:

Info@lead-r.ru

ilya.suhov@lead-r.ru

VK: https://vk.com/lead_r



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