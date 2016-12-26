Lead-R.ru товарная CPA сеть с широким ГЕО

Привет, Друзья!
Рады сообщить Вам, что мы перешли на новый уровень! Нашу предыдущую тему можете посмотреть по ссылке.
Коротко о нас:
Lead-R- товарная партнёрская программа, работающая на рынке CPA более 3 лет. С ноября 2016 года CPA-cеть переехала на новую платформу и ворвалась на международный рынок.
Наши преимущества:
- Топ офферы: еженедельная детальная аналитика, тестирование перед запуском, реальные эксклюзивы , максимально быстрое подключение офферов по запросу;
- Широчайшее ГЕО: СНГ, Европа, Азия, Америка. Русскоязычная и местная ЦА;
- Технический функционал: на новой платформе есть всё необходимое для удобной работы, новый интерфейс, мультивалютность, простая интеграция;
- Дружелюбный саппорт: опытные специалисты, поддержка 24/7;
- Еженедельные, а также ежедневные выплаты проверенным партнерам: вывод средств по вторникам любым удобным способом в рублях, долларах, евро: р/с, webmoney, Qiwi, банковские карты, Pay pal, валютный счёт;
- Инвестиции в проверенные и долгосрочные отношения с партнёрами.
Наш новый сайт: Lead-r.ru
Наши контакты:
Скайп:
Team Lead-R
suhov.leadr
Почта:
Info@lead-r.ru
ilya.suhov@lead-r.ru
VK: https://vk.com/lead_r
Lead-R - регистрируйтесь и начинайте зарабатывать прямо сейчас!