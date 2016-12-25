ПАММ-счет 5566532:Grimreaper (Instaforex)

Отправлено Сегодня, 22:06

ПАММ-счёт 5566532 - GrimReaper

Ручная торговля. Комбинация скальп, спот и свинг позиций. Соответственно время удержания позиции от получаса до нескольких месяцев.

Кроме валютных пар торгуются CFD на фьючерсы нефти и акции.

Используемое плечо: 1:500 для валютных пар, 1:20 для CFD



Условия инвестирования:

№ сета | Распред. прибыли И/У | Мин. инвестиция | Мин. срок | Штраф за досрочный возврат

___1___|_______65/35________|_______5$_______|__7 дней__| __________10%_________

___2___|_______70/30________|_______50$______|__14 дней_| __________10%_________

___3___|_______75/25________|______500$______|__21 дней_| __________12%_________

___4___|_______80/20________|______5000$_____|__28 дней_| __________15%_________



Вознаграждение партнерам: 20% от полученной прибыли с инвестиций.



Мониторинг и инвестирование:

https://instaforex.c....trader=5566532