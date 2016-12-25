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ПАММ-счет 5566532:Grimreaper (Instaforex)

Автор темы Grimreaper, Сегодня, 22:06

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#1 Grimreaper

Grimreaper

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Отправлено Сегодня, 22:06

ПАММ-счёт 5566532 - GrimReaper
Ручная торговля. Комбинация скальп, спот и свинг позиций. Соответственно время удержания позиции от получаса до нескольких месяцев.
Кроме валютных пар торгуются CFD на фьючерсы нефти и акции.
Используемое плечо: 1:500 для валютных пар, 1:20 для CFD

Условия инвестирования:
№ сета | Распред. прибыли И/У | Мин. инвестиция | Мин. срок | Штраф за досрочный возврат
___1___|_______65/35________|_______5$_______|__7 дней__| __________10%_________
___2___|_______70/30________|_______50$______|__14 дней_| __________10%_________
___3___|_______75/25________|______500$______|__21 дней_| __________12%_________
___4___|_______80/20________|______5000$_____|__28 дней_| __________15%_________

Вознаграждение партнерам: 20% от полученной прибыли с инвестиций.

Мониторинг и инвестирование:
https://instaforex.c....trader=5566532

 


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