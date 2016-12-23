Видеокурс "Мастер по ремонту пластиковых окон"

Отправлено Сегодня, 09:17

Я ,Попов Сергей, сервисный инженер по обслуживанию светопрозрачных конструкций или просто "Мастер по окнам" отдал 22 года своей жизни любимому делу. Я накопил огромный опыт работы с окнами от изготовления и монтажа до ремонта и модернизации.

Пришло время передать его Вам .

В своих 32 уроках я передам Вам всё своё мастерство , раскрою профессиональные секреты и выдам уникальнейшую информацию-план дальнейших действий ,особенно для тех кто работает в Москве или только собирается сюда приехать.

Благодаря новой профессии Вы и Ваша семья сможете жить в достатке и изобилии , так как ниша свободна ,конкуренция ничтожна ,а спрос на услуги только растёт.

А также вы узнаете: - Как найти работу по новой специальности в любом городе РФ и СНГ. - Как искать клиентов самостоятельно. - Где закупать комплектующие для работы и за сколько их можно продать. - Как переехать и работать в Москве и сколько можно заработать . Эксклюзивная информация. - Как вести себя с клиентом.

Мой план позволит сэкономить Вам годы жизни ,ведь Вам не придётся тратить время и совершать ошибки которые совершал я ,когда приехал в Москву с пятью тысячами в кармане .

Сейчас мой ежемесячный доход составляет шестизначное число ,где нередко первая цифра бывает "2" и даже "3".