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Postamatic.ru - постинг, работа на дому

Автор темы Romanhik, Сегодня, 05:45

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#1 Romanhik

Romanhik

    Ученик

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Обычный

Отправлено Сегодня, 05:45

 
 
Проект предлагает удаленную работу по написанию небольших сообщений, комментариев, всем кто любит общение в интернете: без вложений, с выплатами каждую неделю!
Вам нужно зарегистрироваться на сайте, делиться опытом использования товаров и услуг, уметь писать рекомендации и давать советы, участвовать в обсуждениях на форумах, размещать ссылки на тематических ресурсах и так далее.
 
Для работы в проекте используются браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge.
 
Оплата: за одно сообщение, пост размером 300 символов - 50-70 рублей. Согласитесь хорошая оплата.
 
Важно изучить правила и инструкции проекта, что бы правильно их выполнять. Эти вкладки находятся в шапке сайта. Если что то будет не понятно постараюсь помочь.
 
 
Скрин выплаты:
 
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