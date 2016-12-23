Postamatic.ru - постинг, работа на дому

Отправлено Сегодня, 05:45

Проект предлагает удаленную работу по написанию небольших сообщений, комментариев, всем кто любит общение в интернете: без вложений, с выплатами каждую неделю!

Вам нужно зарегистрироваться на сайте, делиться опытом использования товаров и услуг, уметь писать рекомендации и давать советы, участвовать в обсуждениях на форумах, размещать ссылки на тематических ресурсах и так далее.

Для работы в проекте используются браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge.

Оплата: за одно сообщение, пост размером 300 символов - 50-70 рублей. Согласитесь хорошая оплата.

Важно изучить правила и инструкции проекта, что бы правильно их выполнять. Эти вкладки находятся в шапке сайта. Если что то будет не понятно постараюсь помочь.

Скрин выплаты: