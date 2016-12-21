ePayments - on-line платежи: быстро, удобно и безопасно

Отправлено Вчера, 21:59

Приветствуем, уважаемые участники форума!

Представляем сервис электронных платежей: ePayments . Это электронный кошелек, который позволяет быстро, безопасно и выгодно совершать платежи, принимать и выводить деньги.

ePayments

Наша компания зарегистрирована в Великобритании и действует в рамках английского законодательства. В 2014 году система ePayments получила лицензию FCA (UK), что подтвердило надежность нашего сервиса и законное право заниматься эмиссией электронных денежных средств. В 2016 году компания получила статус MasterCard principal member, что позволяет выпускать карты напрямую, без посредников, а также выступать бин спонсором для банков и финансовых учреждений.

ePayments гарантирует безопасность финансовых операций и защиту конфиденциальной информации.

Как это работает?

Работать с платежами с ePayments легко и просто: электронный кошелек позволяет проводить выплаты и расчеты, а карта ePayments Prepaid MasterCard® дает возможность расплачиваться в магазинах и выводить средства в банкоматах.

Пополнить счет кошелька можно несколькими способами:

Внутренний перевод

Webmoney

Банковский перевод

С банковской карты

Bitcoin, litecoin

Вывод средств:

Оплата в POS-терминале картой ePayments

Снятие наличных в банкоматах

Вывод средств на карту стороннего банка

Банковский перевод

Перевод в Webmoney

Перевод в Яндекс.Деньги

Перевод в криптовалюту (bitcoin, litecoin)

Внутренний перевод

Лимиты для карт ePayments Prepaid MasterCard®:

Минимальное пополнение карты - $10

Максимальное снятие средств в банкомате, за сутки - $3,000

Максимальная сумма пополнения, за одно пополнение - $10,000

Максимальная разрешенная сумма на карте - $20,000

Выплаты можно получать как напрямую в кошелек ePayments, так и банковским переводом (реквизиты размещены в личном кабинете пользователя).

Полностью управлять своим кошельком и картами можно с мобильного телефона.

Будем рады видеть вас в числе наших пользователей. Готовы ответить на любые вопросы.