ePayments - on-line платежи: быстро, удобно и безопасно

Приветствуем, уважаемые участники форума!
Представляем сервис электронных платежей: ePayments. Это электронный кошелек, который позволяет быстро, безопасно и выгодно совершать платежи, принимать и выводить деньги.
ePayments
Наша компания зарегистрирована в Великобритании и действует в рамках английского законодательства. В 2014 году система ePayments получила лицензию FCA (UK), что подтвердило надежность нашего сервиса и законное право заниматься эмиссией электронных денежных средств. В 2016 году компания получила статус MasterCard principal member, что позволяет выпускать карты напрямую, без посредников, а также выступать бин спонсором для банков и финансовых учреждений.
ePayments гарантирует безопасность финансовых операций и защиту конфиденциальной информации.
Как это работает?
Работать с платежами с ePayments легко и просто: электронный кошелек позволяет проводить выплаты и расчеты, а карта ePayments Prepaid MasterCard® дает возможность расплачиваться в магазинах и выводить средства в банкоматах.
Пополнить счет кошелька можно несколькими способами:
- Внутренний перевод
- Webmoney
- Банковский перевод
- С банковской карты
- Bitcoin, litecoin
Вывод средств:
- Оплата в POS-терминале картой ePayments
- Снятие наличных в банкоматах
- Вывод средств на карту стороннего банка
- Банковский перевод
- Перевод в Webmoney
- Перевод в Яндекс.Деньги
- Перевод в криптовалюту (bitcoin, litecoin)
- Внутренний перевод
Лимиты для карт ePayments Prepaid MasterCard®:
- Минимальное пополнение карты - $10
- Максимальное снятие средств в банкомате, за сутки - $3,000
- Максимальная сумма пополнения, за одно пополнение - $10,000
- Максимальная разрешенная сумма на карте - $20,000
Выплаты можно получать как напрямую в кошелек ePayments, так и банковским переводом (реквизиты размещены в личном кабинете пользователя).
Полностью управлять своим кошельком и картами можно с мобильного телефона.
Наши мобильные приложения в iTunes и Google Play.
Зарегистрировать можно на сайте: https://www.epayments.com/
Будем рады видеть вас в числе наших пользователей. Готовы ответить на любые вопросы.