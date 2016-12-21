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ePayments - on-line платежи: быстро, удобно и безопасно

Автор темы ePayments, Вчера, 21:59

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#1 ePayments

ePayments

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Отправлено Вчера, 21:59

Приветствуем, уважаемые участники форума!
 
Представляем сервис электронных платежей: ePayments. Это электронный кошелек, который позволяет быстро, безопасно и выгодно совершать платежи, принимать и выводить деньги.
 
ePayments
 
Наша компания зарегистрирована в Великобритании и действует в рамках английского законодательства. В 2014 году система ePayments получила лицензию FCA (UK), что подтвердило надежность нашего сервиса и законное право заниматься эмиссией электронных денежных средств. В 2016 году компания получила статус MasterCard principal member, что позволяет выпускать карты напрямую, без посредников, а также выступать бин спонсором для банков и финансовых учреждений.
 
ePayments гарантирует безопасность финансовых операций и защиту конфиденциальной информации.
 
Как это работает?
 
Работать с платежами с ePayments легко и просто: электронный кошелек позволяет проводить выплаты и расчеты, а карта ePayments Prepaid MasterCard® дает возможность расплачиваться в магазинах и выводить средства в банкоматах.
 
Пополнить счет кошелька можно несколькими способами:
  •  
  • Внутренний перевод
  • Webmoney
  • Банковский перевод
  • С банковской карты
  • Bitcoin, litecoin
 
 
Вывод средств:
  •  
  • Оплата в POS-терминале картой ePayments
  • Снятие наличных в банкоматах
  • Вывод средств на карту стороннего банка
  • Банковский перевод
  • Перевод в Webmoney
  • Перевод в Яндекс.Деньги
  • Перевод в криптовалюту (bitcoin, litecoin)
  • Внутренний перевод
 
 
Лимиты для карт ePayments Prepaid MasterCard®:
  •  
  • Минимальное пополнение карты - &#36;10
  • Максимальное снятие средств в банкомате, за сутки - &#36;3,000
  • Максимальная сумма пополнения, за одно пополнение - &#36;10,000
  • Максимальная разрешенная сумма на карте - &#36;20,000
 
 
Выплаты можно получать как напрямую в кошелек ePayments, так и банковским переводом (реквизиты размещены в личном кабинете пользователя).
 
Полностью управлять своим кошельком и картами можно с мобильного телефона.
Наши мобильные приложения в iTunes и Google Play.
 
Зарегистрировать можно на сайте: https://www.epayments.com/
 
Будем рады видеть вас в числе наших пользователей. Готовы ответить на любые вопросы.

 


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