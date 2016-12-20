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Фотография

Нужен фотомонтажер

Автор темы gluestickangel, 20 Дек 2016 15:02

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#1 gluestickangel

gluestickangel

    Новичок

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Обычный

Отправлено 20 Декабрь 2016 - 15:02

привет, ищу мастера для решения нестандартной задачи.
задача следующая:
нужно сделать две-три фотографии женщины в нижнем белье (фотографию предоставлю), но заменить лицо модели на мою. при этом сохранить узнаваемость (можно не 100%-важно чтобы при беглом взгляде меня было не узнать, но если приглядываться к лицу, то вме можно понять.
пикантность задачи - я мужчина.
возьметесь? предложения с ценами прошу на gluestick75@yandex.ru
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