Нужен фотомонтажер

Отправлено 20 Декабрь 2016 - 15:02

привет, ищу мастера для решения нестандартной задачи.

задача следующая:

нужно сделать две-три фотографии женщины в нижнем белье (фотографию предоставлю), но заменить лицо модели на мою. при этом сохранить узнаваемость (можно не 100%-важно чтобы при беглом взгляде меня было не узнать, но если приглядываться к лицу, то вме можно понять.

пикантность задачи - я мужчина.

возьметесь? предложения с ценами прошу на gluestick75@yandex.ru

