Дайте оценку дизайну блога

Оцените пожалуйста дизайн моего блога о советах mysovetnik.ru
Посоветуйте каким образом и за счет чего его можно улучшить.
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Отправлено 19 Декабрь 2016 - 11:11
Оцените пожалуйста дизайн моего блога о советах mysovetnik.ru
Посоветуйте каким образом и за счет чего его можно улучшить.
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 12:09
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Отправлено 19 Декабрь 2016 - 14:39
Шапка нужна красивая.
Посоветуйте каким образом и за счет чего его можно улучшить.
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