Дайте оценку дизайну блога

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Автор темы frolia, 19 Дек 2016 11:11

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Сообщений в теме: 2

#1 frolia

frolia

    Новичок

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  • 1 сообщений
0
Обычный
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Женщина

Отправлено 19 Декабрь 2016 - 11:11

Оцените пожалуйста дизайн моего блога о советах mysovetnik.ru

Посоветуйте каким образом и за счет чего его можно улучшить.


  • 0

#2 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

  • Супермодераторы
  • 14 097 сообщений
6 334
Очень хороший
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    Москва
  • Пол:Мужчина

Отправлено 19 Декабрь 2016 - 12:09

Шапка нужна красивая.


  • 0

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#3 Обществовед

Обществовед

    Свой человек

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3 883
Очень хороший
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    Петербург
  • Пол:Мужчина

Отправлено 19 Декабрь 2016 - 14:39

Шапка нужна красивая.

 
Красивые шапки на рынке. 
 
img_2831.jpg

Посоветуйте каким образом и за счет чего его можно улучшить.


Всегда все улучшается за счет типографики.
  • 0

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