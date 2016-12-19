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Телемаркетинг и лидогенерация. Клиентские базы.

Автор темы mrleads, 19 Дек 2016 09:56

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#1 mrleads

mrleads

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Отправлено 19 Декабрь 2016 - 09:56

       Компания «Leads For Success» – быстрый и эффективный способ привлечения потенциальных клиентов с использованием лидогенерации и телемаркетинга.

Услуги компании: телемаркетинг; предоставление лидов высокого качества; организация колл центра под ключ; Sms, viber, whatsup, email – рассылки; обучение сотрудников, клиентские базы.

 

Исходящий телемаркетинг (ИТМ) на сегодняшний день является самым эффективным способом для расширения клиентской базы и непрерывного потока клиентов в компанию. Преимущество ИТМ это то, что он эффективен в любом сегменте бизнеса. С помощью данного инструмента наши менеджеры напрямую обращаются к Вашему потенциальному клиенту и доносят все преимущества Вашего товара или услуги.

 

Исходящий телемаркетинг включает в себя:

- Поиск новых потенциальных клиентов и продажи по телефону

- Холодные звонки

- Лидогенерация (ЛИД - это контактные данные заинтересованного в покупке клиента).

- Маркетинговые исследования

- реанимирование баз данных

- Информирование

- работа с дебиторской задолженностью

- Анкетирование

- назначение встреч

 

Мы настроены на долгосрочное сотрудничество с нашими партнерами. Разрабатываем эффективную бизнес-модель для качественной реализации Вашего проекта. Используем рекламный инструмент, на основе телемаркетинга, качественно и быстро интегрируемого в бизнес-процессы любой компании.

 

Одним из самых главных преимуществ компании «Leads For Success» является то, что Вы платите исключительно за клиента, который заинтересован в услугах Вашей компании, клиент с нетерпением будет ждать Вашего звонка.

 

Работа проекта:

•  Формируется база из Вашей целевой аудитории, учитывая специфику и направление Вашего бизнеса.

•  Создание сценария (скрипта) разговора, по которому будут работать операторы с Вашим потенциальным клиентом.

•  Реализация проекта, в результате которого, Вы получаете клиентов, заинтересованных в услугах Вашей компании.

 

Результат: Анкета клиента, которая содержит:

•  ФИО клиента;

•  Электронный адрес клиента;

•  Номер телефона;

•  Комфортная сумма инвестиции;

•  Краткий комментарий;

•  и другая информация (по заявке партнера).

•  Звукозапись разговора оператора с клиентом.

•  Отметка времени, на которой клиент проявил интерес к предложению от Вашей компании.

 

Гарантии

Компания Leads For Success гарантирует результат. Наша система прозрачна от начала и до конца, нет скрытых платежей, трафик включен в стоимость минуты, тарифицируются звонки только по актуальной базе данных. Мы гарантируем эффективное решение поставленной задачи.

 

По всем вопросам данного предложением обращайтесь по электронной почте или телефону. Мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки, чтобы договориться о деталях нашего сотрудничества.

 

Звоните сегодня! С уважением, Роман.

 

Tel: +74993808216, +380994703476

E-mail: info@1stlfs.com     Skype: Info@1stlfs.com  website: http://www.1stlfs.com


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