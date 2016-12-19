Телемаркетинг и лидогенерация. Клиентские базы.

Компания «Leads For Success» – быстрый и эффективный способ привлечения потенциальных клиентов с использованием лидогенерации и телемаркетинга.
Услуги компании: телемаркетинг; предоставление лидов высокого качества; организация колл центра под ключ; Sms, viber, whatsup, email – рассылки; обучение сотрудников, клиентские базы.
Исходящий телемаркетинг (ИТМ) на сегодняшний день является самым эффективным способом для расширения клиентской базы и непрерывного потока клиентов в компанию. Преимущество ИТМ это то, что он эффективен в любом сегменте бизнеса. С помощью данного инструмента наши менеджеры напрямую обращаются к Вашему потенциальному клиенту и доносят все преимущества Вашего товара или услуги.
Исходящий телемаркетинг включает в себя:
- Поиск новых потенциальных клиентов и продажи по телефону
- Холодные звонки
- Лидогенерация (ЛИД - это контактные данные заинтересованного в покупке клиента).
- Маркетинговые исследования
- реанимирование баз данных
- Информирование
- работа с дебиторской задолженностью
- Анкетирование
- назначение встреч
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество с нашими партнерами. Разрабатываем эффективную бизнес-модель для качественной реализации Вашего проекта. Используем рекламный инструмент, на основе телемаркетинга, качественно и быстро интегрируемого в бизнес-процессы любой компании.
Одним из самых главных преимуществ компании «Leads For Success» является то, что Вы платите исключительно за клиента, который заинтересован в услугах Вашей компании, клиент с нетерпением будет ждать Вашего звонка.
Работа проекта:
• Формируется база из Вашей целевой аудитории, учитывая специфику и направление Вашего бизнеса.
• Создание сценария (скрипта) разговора, по которому будут работать операторы с Вашим потенциальным клиентом.
• Реализация проекта, в результате которого, Вы получаете клиентов, заинтересованных в услугах Вашей компании.
Результат: Анкета клиента, которая содержит:
• ФИО клиента;
• Электронный адрес клиента;
• Номер телефона;
• Комфортная сумма инвестиции;
• Краткий комментарий;
• и другая информация (по заявке партнера).
• Звукозапись разговора оператора с клиентом.
• Отметка времени, на которой клиент проявил интерес к предложению от Вашей компании.
Гарантии
Компания Leads For Success гарантирует результат. Наша система прозрачна от начала и до конца, нет скрытых платежей, трафик включен в стоимость минуты, тарифицируются звонки только по актуальной базе данных. Мы гарантируем эффективное решение поставленной задачи.
По всем вопросам данного предложением обращайтесь по электронной почте или телефону. Мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки, чтобы договориться о деталях нашего сотрудничества.
Звоните сегодня! С уважением, Роман.
Tel: +74993808216, +380994703476
E-mail: info@1stlfs.com Skype: Info@1stlfs.com website: http://www.1stlfs.com