Телемаркетинг и лидогенерация. Клиентские базы.

Отправлено 19 Декабрь 2016 - 09:56

Компания «Leads For Success» – быстрый и эффективный способ привлечения потенциальных клиентов с использованием лидогенерации и телемаркетинга.

Услуги компании: телемаркетинг; предоставление лидов высокого качества; организация колл центра под ключ; Sms, viber, whatsup, email – рассылки; обучение сотрудников, клиентские базы.

Исходящий телемаркетинг (ИТМ) на сегодняшний день является самым эффективным способом для расширения клиентской базы и непрерывного потока клиентов в компанию. Преимущество ИТМ это то, что он эффективен в любом сегменте бизнеса. С помощью данного инструмента наши менеджеры напрямую обращаются к Вашему потенциальному клиенту и доносят все преимущества Вашего товара или услуги.

Исходящий телемаркетинг включает в себя:

- Поиск новых потенциальных клиентов и продажи по телефону

- Холодные звонки

- Лидогенерация (ЛИД - это контактные данные заинтересованного в покупке клиента).

- Маркетинговые исследования

- реанимирование баз данных

- Информирование

- работа с дебиторской задолженностью

- Анкетирование

- назначение встреч

Мы настроены на долгосрочное сотрудничество с нашими партнерами. Разрабатываем эффективную бизнес-модель для качественной реализации Вашего проекта. Используем рекламный инструмент, на основе телемаркетинга, качественно и быстро интегрируемого в бизнес-процессы любой компании.

Одним из самых главных преимуществ компании «Leads For Success» является то, что Вы платите исключительно за клиента, который заинтересован в услугах Вашей компании, клиент с нетерпением будет ждать Вашего звонка.

Работа проекта:

• Формируется база из Вашей целевой аудитории, учитывая специфику и направление Вашего бизнеса.

• Создание сценария (скрипта) разговора, по которому будут работать операторы с Вашим потенциальным клиентом.

• Реализация проекта, в результате которого, Вы получаете клиентов, заинтересованных в услугах Вашей компании.

Результат: Анкета клиента, которая содержит:

• ФИО клиента;

• Электронный адрес клиента;

• Номер телефона;

• Комфортная сумма инвестиции;

• Краткий комментарий;

• и другая информация (по заявке партнера).

• Звукозапись разговора оператора с клиентом.

• Отметка времени, на которой клиент проявил интерес к предложению от Вашей компании.

Гарантии

Компания Leads For Success гарантирует результат. Наша система прозрачна от начала и до конца, нет скрытых платежей, трафик включен в стоимость минуты, тарифицируются звонки только по актуальной базе данных. Мы гарантируем эффективное решение поставленной задачи.

По всем вопросам данного предложением обращайтесь по электронной почте или телефону. Мы свяжемся с Вами в кратчайшие сроки, чтобы договориться о деталях нашего сотрудничества.

Звоните сегодня! С уважением, Роман.

Tel: +74993808216, +380994703476

E-mail: info@1stlfs.com Skype: Info@1stlfs.com website: http://www.1stlfs.com