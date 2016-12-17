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Поздравляем Анатолия Белоусова!

Автор темы Алексей Шемшурин, 17 Дек 2016 06:38
поздравления

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Сообщений в теме: 29

#1 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 06:38

Толя, с Днем Рождения!

 

Удачи тебе, радости, благополучия, совершенствования, достижения целей, много-много доброго и теплого!

 

И конечно же оставайся таким же МЕГАЧЕЛОВЕЧНЫМ, каким уже 10 лет я тебя знаю!!!

 

Рад быть с тобой, друг!

 

Леша.

 

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#2 Герасимов Дмитрий

Герасимов Дмитрий

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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 08:07

С днем рождения, Анатолий! Будьте здоровы, счастливы и продолжайте еще много много лет радовать своих почитателей!


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#3 Александр Вагенлейтер

Александр Вагенлейтер

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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 08:24

С днем рождения! Желаю тебе всего самого лучшего!!!  :thumbsup: 

 

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#4 Татьяна Соколова

Татьяна Соколова

    Свой человек

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Очень хороший
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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 08:49

Поздравляю хорошего человека и неординарную личность, Анатолия с его праздником! :)

Творческих успехов, богатырского здоровья, семейного счастья, богатства, исполнения желаний!  :thumbsup:

 

Пойду выпью за Вас зеленого чая с медом! :biggrin:

 

Анатолий, всех благ! Весело отпраздновать!


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#5 Сергей (ex-Gudvin)

Сергей (ex-Gudvin)

    Админ

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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 09:38

С Днём Рождения, Толя!
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#6 WishMaster

WishMaster

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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 10:14

Ууиииииииииииииии, позравлюшечки  :biggrin:

 

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:laugh:  :laugh:  :laugh:


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#7 Лена

Лена

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Очень хороший
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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 11:06

Анатолий, поздравляю!  :rolleyes:  

Дальнейших успехов в познании мира, в творчестве! И во всем остальном тоже!  :rolleyes:

 

 

 

 

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#8 Игорь Чурзин

Игорь Чурзин

    Свой человек

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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 13:36

Анатолий, с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов. И чтобы в семье все было благополучно.


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#9 Катя (Aki Astarta)

Катя (Aki Astarta)

    Студентка-практикантка

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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 13:45

Присоединяюсь к ребятам)

 

Анатолий, с праздником! Новых открытий и новых чудес. Приключения продолжаются :thumbsup:


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#10 Kote

Kote

    Коммерсант

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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 14:40

Присоединяюсь ко всем.

Поздравляю хорошего человека с днем рождения! Желаю всего самого лучшего, чтобы получалось все задуманное.


  • 1

#11 Сергей Зиновьев

Сергей Зиновьев

    Коммерсант

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178
Очень хороший
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    Санкт-Петербург
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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 15:43

С днем рождения, Анатолий! Благополучия во всем и удачи в новом 2017 году!


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#12 MichaelChernov

MichaelChernov

    Свой человек

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Очень хороший
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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 15:43

Анатолий, с днем рождения! Здоровья Вам!


  • 1

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#13 Билли Бонс

Билли Бонс

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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 16:28

Анатолий!
Поздравляю!
Рюмку за тебя поднимая,
Здоровья и добра желаю!
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#14 Юрий Литовников

Юрий Литовников

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Очень хороший
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    Калининград
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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 16:33

С Днём рождения, удачи и любви! )


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#15 Татьяна Соколова

Татьяна Соколова

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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 16:57

Анатолий, только что выпили за Вас повторно. Теперь - с мужем. Приехали, замерзли, чай в этот раз не подошел. 

Выпили виски за Ваше здоровье, за Ваши успехи, за Ваших детей, за счастье в личной жизни!  :)

Ещё раз - с днем рождения! 


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#16 Артём Еремеевский

Артём Еремеевский

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Очень хороший
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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 18:27

Поздравляю тоже :) Удачи во всем. У нас ДР почти в один день :)


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#17 Дмитрий Бондарь

Дмитрий Бондарь

    Копирайтер

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Очень хороший
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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 18:41

Толя, с Днем Рождения! Желаю, чтобы муза и здоровье тебя никогда не покидали, семья и друзья приносили лишь радость, а  идеи реализовывались успешно! ))


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#18 Татьяна Соколова

Татьяна Соколова

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Очень хороший
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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 19:10

Поздравляю тоже Удачи во всем. У нас ДР почти в один день

 

Артём, и Вас с Днем рождения!

Счастья, здоровья, удачи, процветания и мира. :)


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#19 трай

трай

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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 19:57

Анатолий,помимо Главного - Здоровья, БлагоПолучия Вам и Вашим Близким, желаю обьективной обьективности.

 

С Днем Рождения и наилучшими пожеланиями!


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#20 Обществовед

Обществовед

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Очень хороший
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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 20:35

C днюхой, че. :)

 


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