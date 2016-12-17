Поздравляем Анатолия Белоусова!

Отправлено 17 Декабрь 2016 - 06:38

Толя, с Днем Рождения!

Удачи тебе, радости, благополучия, совершенствования, достижения целей, много-много доброго и теплого!

И конечно же оставайся таким же МЕГАЧЕЛОВЕЧНЫМ, каким уже 10 лет я тебя знаю!!!

Рад быть с тобой, друг!

Леша.