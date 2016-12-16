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Вечный двигатель №1

Автор темы Бронислав, 16 Дек 2016 18:31

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Сообщений в теме: 5

#1 Бронислав

Бронислав

    Новичок

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-1
Обычный

Отправлено 16 Декабрь 2016 - 18:31

На меня вышел создатель рабочего варианта двигателя и просил опубликовать данное сообщение (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены):

Изобретатель Вечного Двигателя №1,
Отдав Делу 20 лет жизни,
теперь находится в полном одиночестве и нищете.
Вынужден просить помощи.
Карта для помощи удалено модератором

Полная Информация

Научного Открытия

находится в открытом доступе по адресу
https://www.facebook.com/Izobretatel61

Тел. для связи +380672300020 Бронислав Закржевский
 


Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: 17 Декабрь 2016 - 18:00

  • -1

#2 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Отправлено 16 Декабрь 2016 - 18:47

Изобретатель Вечного Двигателя №1,

 

Полная Информация Научного Открытия

 

Кем, где и когда признана эта информация?


Вы простите, конечно, но ваш пост очень похож на мошеннический.


  • 1

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#3 Юрий Литовников

Юрий Литовников

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Отправлено 16 Декабрь 2016 - 19:46


Изобретатель Вечного Двигателя №1,

 

 

Дык их же много, изобретателей то: вечный.png Этому дашь- остальные 49 миллионов обидятся же.


  • 3

#4 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Отправлено 16 Декабрь 2016 - 20:58

Согласно закону сохранения энергии, все попытки создать вечный двигатель - заведомо обречены на провал... :)


  • 2

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#5 WishMaster

WishMaster

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Отправлено 17 Декабрь 2016 - 10:07

Задолбали вы уже лохотронщики, работу найдите чмошники.  :wacko:


  • 1

#6 Alkatraz7209

Alkatraz7209

    Новичок

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Отправлено 19 Декабрь 2016 - 12:05

Работа вечного двигателя возможна лишь в теории)
 


  • 0
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