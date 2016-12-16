Вечный двигатель №1

Отправлено 16 Декабрь 2016 - 18:31

На меня вышел создатель рабочего варианта двигателя и просил опубликовать данное сообщение (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены):



Изобретатель Вечного Двигателя №1,

Отдав Делу 20 лет жизни,

теперь находится в полном одиночестве и нищете.

Вынужден просить помощи.

Карта для помощи удалено модератором



Полная Информация

Научного Открытия

находится в открытом доступе по адресу

https://www.facebook.com/Izobretatel61



Тел. для связи +380672300020 Бронислав Закржевский



Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: 17 Декабрь 2016 - 18:00