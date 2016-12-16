Вечный двигатель №1

На меня вышел создатель рабочего варианта двигателя и просил опубликовать данное сообщение (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены):
Изобретатель Вечного Двигателя №1,
Отдав Делу 20 лет жизни,
теперь находится в полном одиночестве и нищете.
Вынужден просить помощи.
Карта для помощи удалено модератором
Полная Информация
Научного Открытия
находится в открытом доступе по адресу
https://www.facebook.com/Izobretatel61
Тел. для связи +380672300020 Бронислав Закржевский
Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: 17 Декабрь 2016 - 18:00