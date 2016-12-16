Нужны продающие тексты? Услуги профессионального копирайтера

Отправлено 16 Декабрь 2016 - 13:16

Устали искать хорошего копирайтера, создающего реально продающие тексты? Добро пожаловать, я к Вашим услугам. Текст для меня - не просто набор «правильных» слов, а генератор Ваших продаж. А продавать можно все: товар, услуги, идею, имидж и проч. Согласны? Знание психологии успешных продаж и использование маркетинговых стратегий отличают мои тексты от работ конкурентов.

В наличии:

Высшее гуманитарное образование Повышение квалификации в НОУ «Академия Бизнеса и Управления Собственностью» Сертификат копирайтера уровня «Профессионал» Школы Копирайтинга Юлии Волкодав

Портфолио смотрите на сайте: http://goldemi.wixsite.com/emilia

Услуги и цены (за 1000 знаков):

1. Информационно-познавательная статья (копирайтинг) - 250 р

2. Подбор фото к тексту и составление фото-коллажей (1 коллаж из 2-3 фото) - 150 р

3. Разработка текстов объявлений для AVITO (5-10 шт.) - от 5990 р

4. Пост в соцсети (за 1 пост) - 250 р

5. Рекламные слоганы (3 варианта) -1990 р

6. Серия писем для e-mail рассылки – 3990 р (за 5 писем)

7. Продающее описание товаров - 350 р

8. SEO-статья - 375 р

9. SEO-текст со множеством условий – 499 р

10. Сложные аналитические и узкоспециальные статьи с терминами – 999 р

11. Продающий текст (коммерческое предложение), статьи на главную страницу, "О компании» – 1000 р

12. Лендинг (цена за текст, не менее 5000 знаков) – 5990 р

13. Лендинг (подписная страница, текст) - от 2990 р

Работаю по предоплате 50%. Цены не являются окончательными: возможна их корректировка в зависимости от сложности Вашего проекта.

Как связаться со мной? Есть вопросы?

Звоните +7-927-523-27-29, доступен Viber, WhatsApp

Пишите https://vk.com/goldemi

До связи!

Эмилия Кузнецова.

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: 16 Декабрь 2016 - 17:03