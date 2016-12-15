Артём Еремеевский, с Днем Рождения! :)

Счастья, хорошего настроения, успехов!
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Отправлено 15 Декабрь 2016 - 20:51
Артем, с Днем Рождения!
Здоровья, любви, благосостояния, верных друзей и грандиозных проектов тебе!
Т.
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Отправлено 16 Декабрь 2016 - 08:00
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Отправлено 16 Декабрь 2016 - 10:58
О, зашел, а тут такое Всем спасибо за поздравления
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 11:02
За возрождение нравственности в СМИ
Рекомендовано к изучению: Правила форума
Совершенству нет предела: как цитировать, как копипастить, как вставлять картинки
Кто счастлив, тот и прав. (Л. Н. Толстой)
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 11:08
С днем рождения!
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 13:28
Артем, с минувшим) Новых идей и новых высот!
Отправлено Вчера, 08:49
Отправлено Вчера, 09:10
О, я кажется, не в той теме Вас с Днем рождения поздравила, Артем!
Ну, кашу маслом не испортишь.
С Днем рождения! Здоровья, процветания, мира и богатства!
Ура!
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