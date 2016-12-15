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Артём Еремеевский, с Днем Рождения! :)

Автор темы Лена, 15 Дек 2016 17:42

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Сообщений в теме: 10

#1 Лена

Лена

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Отправлено 15 Декабрь 2016 - 17:42

Счастья, хорошего настроения, успехов!

 

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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Очень хороший
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    Россия, г. Ижевск
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Отправлено 15 Декабрь 2016 - 20:51

Артем, с Днем Рождения!

 

Здоровья, любви, благосостояния, верных друзей и грандиозных проектов тебе!

 

Т.


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#3 Алексей Шемшурин

Алексей Шемшурин

    Романтик

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Отправлено 16 Декабрь 2016 - 08:00

С Днем Рождения, Артем!

 

Счастья, радости, любви и разностороннего совершенствования!

 

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#4 Артём Еремеевский

Артём Еремеевский

    Свой человек

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Отправлено 16 Декабрь 2016 - 10:58

О, зашел, а тут такое :) Всем спасибо за поздравления :)


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#5 Сергей (ex-Gudvin)

Сергей (ex-Gudvin)

    Админ

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2 571
Очень хороший
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Отправлено 16 Декабрь 2016 - 11:02

С Днём Рождения!
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Кто счастлив, тот и прав. (Л. Н. Толстой)

#6 Герасимов Дмитрий

Герасимов Дмитрий

    Коммерсант

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Очень хороший
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Отправлено 16 Декабрь 2016 - 11:08

С днем рождения!


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#7 Катя (Aki Astarta)

Катя (Aki Astarta)

    Студентка-практикантка

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Отправлено 16 Декабрь 2016 - 13:28

Артем, с минувшим) Новых идей и новых высот!


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#8 mikey

mikey

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Отправлено 20 Декабрь 2016 - 14:55

C Днем Рождения.
Всего наилучшего


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"Всё будет замечтательно "

#9 Артём Еремеевский

Артём Еремеевский

    Свой человек

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Отправлено Вчера, 08:49

Ещё раз всем спасибо :-)
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#10 Татьяна Соколова

Татьяна Соколова

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 09:10

О, я кажется, не в той теме Вас с Днем рождения поздравила, Артем!

 

Ну, кашу маслом не испортишь.

 

С Днем рождения! :) Здоровья, процветания, мира и богатства! 

 

Ура! :)


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#11 Игорь Чурзин

Игорь Чурзин

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 10:01

Артем, хоть и запоздало, но поздравляю от всей души!

Здоровья и счастья!


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