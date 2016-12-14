На каком уровне копирайтинг в инфобизнесе

Отправлено 14 Декабрь 2016 - 10:28

Передаю привет всем форумчанам!

За свою карьеру интернет-предпринимателя я перепробовал кучу направлений. У меня были интернет-магазины. Я продвигал свою видеостудию по созданию графических видеороликов. Зарабатывал на партнёрках (и до сих пор зарабатываю).

Но больше всего мне нравиться инфобизнес. Я развивал блог по здоровому образу жизни. Даже пытался провести тренинг на тему «Как бросить курить». Создал сайт по личной эффективности, проводил тренинги и консультации по тайм-менеджменту.

И в результате я остановился на копирайтинге и запустил проект «Кузница текста». Копирайтинг объединяет все мои начинания. Все мои проекты без продающего текста – ничто.

Поэтому я написал эту тему для инфобизнесменов. Делюсь опытом, так сказать.

В инфобизе есть проблема с копирайтингом

Я проходил много тренингов и курсов по созданию инфобизнеса. И все тренера говорят о копирайтинге одно и то же. Даже гуру дают стандартную схему продающего текста на лэндинг и говорят «Сделайте так и это сработает».

Не знаю, как у других, но у меня и многих моих знакомых такая схема не проканала.

Проходя очередной тренинг по инфобизу, мы с ребятами тупо делали одинаковые продающие тексты. Иногда лэндинги создавались точь-в-точь, как у тренера.

И это не работало. Не приносило денег. Да, были небольшие продажи, но эти копейки даже стоимость рекламы не отбивала.

Тогда я подумал, что нужно менять подход. Стандартные схемы текста «как у всех» - не работают. Поэтому я слегка поменял конструкцию стандартного продающего текста, вплёл свои мысли и продажи пошли.

Отсюда итог

Если вы новичок и ни разу не писали продающих текстов, то смело используйте стандартные схемы копирайтинга. Но со временем, как только вы поняли, какие блоки нужны, какая информация необходима для создания продающего текста, меняйте всё.

Пробуйте писать так, как вам хочется. Пишите от души. Сначала это будет ужасно, но с опытом вы создадите классный текст.

Пишите в комментариях: согласны, что копирайтинг в инфобизнесе на низком уровне, или не согласны?

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: 14 Декабрь 2016 - 19:14

Нарушение правила 4.5