Как заплатить из Украины рос.государственным организациям?

Отправлено 14 Декабрь 2016 - 09:01

Ребят, привет!

Очень нужна помощь коллективного разума

Раньше проплата на счет рос.гос.организаций шла без проблем через сервис Яндекс.Денег. Совсем недавно эта возможность отвалилась, поскольку для подобного платежа обязательно требуется один из трех невозможных для меня атрибутов:

1) либо данные рос.паспорта, которого у меня нет, поскольку я гражданка Украины;

2) либо номер СНИЛС, которого у меня нет, поскольку я гражданка Украины;

3) либо номер УИН из квитанции, которого нет у организаций не знаю, почему

Вопрос: есть ли какие-либо другие сервисы с возможностью оплаты счетов/квитанций рос.гос.организаций, где не нужны такие подробности о плательщике либо УИН? То есть, которые бы подошли для оплаты с территории Украины её гражданином...