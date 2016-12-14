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Как заплатить из Украины рос.государственным организациям?

Автор темы Катя (Aki Astarta), 14 Дек 2016 09:01

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Сообщений в теме: 14

#1 Катя (Aki Astarta)

Катя (Aki Astarta)

    Студентка-практикантка

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Отправлено 14 Декабрь 2016 - 09:01

Ребят, привет!

 

Очень нужна помощь коллективного разума :blush:  :)

 

Раньше проплата на счет рос.гос.организаций шла без проблем через сервис Яндекс.Денег. Совсем недавно эта возможность отвалилась, поскольку для подобного платежа обязательно требуется один из трех невозможных для меня атрибутов:

 

1) либо данные рос.паспорта, которого у меня нет, поскольку я гражданка Украины;

2) либо номер СНИЛС, которого у меня нет, поскольку я гражданка Украины;

3) либо номер УИН из квитанции, которого нет у организаций не знаю, почему :unsure:

 

Вопрос: есть ли какие-либо другие сервисы с возможностью оплаты счетов/квитанций рос.гос.организаций, где не нужны такие подробности о плательщике либо УИН? То есть, которые бы подошли для оплаты с территории Украины её гражданином...

 

 

 


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#2 Лена

Лена

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Отправлено 14 Декабрь 2016 - 11:09

Раньше проплата на счет рос.гос.организаций шла без проблем через сервис Яндекс.Денег.

 

Или, если кто сталкивался, скажите плиз - почему яндекс тут же возвращает мне платеж (гражданке РФ).

Сначала пишет - платеж прошел, а потом тут же делает возврат


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#3 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено 14 Декабрь 2016 - 12:22

Полагаю, на этот вопрос могут ответить только представители Яндекса...


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#4 Катя (Aki Astarta)

Катя (Aki Astarta)

    Студентка-практикантка

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Отправлено 14 Декабрь 2016 - 12:32

на этот вопрос могут ответить только представители Яндекса...

На вопрос Лены - да.

почему яндекс тут же возвращает мне платеж (гражданке РФ)

 

А на мой нет :(

есть ли какие-либо другие сервисы с возможностью оплаты счетов/квитанций рос.гос.организаций

"Представители Яндекса", кстати, так долго отвечают на запросы, что просто ой-ой :blink: Месяц в лучшем случае! Это, кажись, самая занятая служба поддержки пользователей.


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#5 Билли Бонс

Билли Бонс

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Отправлено 14 Декабрь 2016 - 13:40

Катя (Aki Astarta), филиал Сбербанка
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#6 Лена

Лена

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Отправлено 14 Декабрь 2016 - 18:21

"Представители Яндекса", кстати, так долго отвечают на запросы, что просто ой-ой Месяц в лучшем случае! Это, кажись, самая занятая служба поддержки пользователей.

 

погуглила яндекс - говорят, вероятнее всего реквизиты не те... 

 

Катя (Aki Astarta), филиал Сбербанка

 

Сберабанк онлайн тоже тогда подойдет?


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#7 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено 14 Декабрь 2016 - 23:18

1) либо данные рос.паспорта, которого у меня нет, поскольку я гражданка Украины; 2) либо номер СНИЛС, которого у меня нет, поскольку я гражданка Украины;

 

 

Катя, а какую роль играют эти данные?

Что будет, если указать "левые" (чужие) данные рос. паспорта или СНИЛС?..

 

Просто, не понятна суть данной транзакции - нужно, чтобы деньги тупо дошли или чтобы платеж был идентифицирован именно как платеж от Вас?.. 


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#8 Катя (Aki Astarta)

Катя (Aki Astarta)

    Студентка-практикантка

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Отправлено 15 Декабрь 2016 - 10:31

филиал Сбербанка

Билли, спасибо за идею.

Они могут отправить только SWIFT-перевод к вам, если держишь у них счет :) 

Как запасной вариант отложила...


Катя, а какую роль играют эти данные?

Анатолий, точную роль не определю)) Знаю только что без них я не могу провести оплату по реквизитам ваших организаций.

 

 

Что будет, если указать "левые" (чужие) данные рос. паспорта или СНИЛС?..

А я бы проверила :biggrin:  Очень уже привыкла за три минуты оплачивать эти квитанции. 

Побаиваюсь только, что счет могут блокануть за такое непотребство.

Пошерстю Яндекс.справку...

 

нужно, чтобы деньги тупо дошли или чтобы платеж был идентифицирован именно как платеж от Вас?

Платеж идентифицируется по примечанию к платежу - там указан № счета, который выписан на мое имя. Поэтому надо, чтобы просто дошли :)


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#9 Катя (Aki Astarta)

Катя (Aki Astarta)

    Студентка-практикантка

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Отправлено 15 Декабрь 2016 - 11:00

Пошерстю Яндекс.справку...

Ничего не нашла по поводу вводимых данных, видимо, справку еще просто не обновили.

 

 

 

вероятнее всего реквизиты не те...

Лен, точно, пыталась только что повторить платеж - требует новые циферки "КПП", которые раньше не требовал. Наверное, поэтому вчера и возвращал.

А энтого КПП у меня тоже пока что нет :biggrin:

Написала и сюда еще раз, опять жду. 


Сообщение отредактировал Катя (Aki Astarta): 15 Декабрь 2016 - 11:01

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#10 Катя (Aki Astarta)

Катя (Aki Astarta)

    Студентка-практикантка

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Отправлено 15 Декабрь 2016 - 13:02

А энтого КПП у меня тоже пока что нет

Вот есть же золотые люди, которые отвечают быстро :rolleyes: 

 

 

Они могут отправить только SWIFT-перевод

И комиссия, конечно, тоже не радует. Чтобы отправить 300 рублей, мне надо заплатить еще 300 рублей :biggrin: 


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#11 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Отправлено 15 Декабрь 2016 - 21:21

Анатолий, точную роль не определю)) Знаю только что без них я не могу провести оплату по реквизитам ваших организаций.

 

Если решите рискнуть, пишите в личку - дам свои паспортные данные или свой номер СНИЛС... ;)


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#12 Катя (Aki Astarta)

Катя (Aki Astarta)

    Студентка-практикантка

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Отправлено 16 Декабрь 2016 - 13:29

Анатолий, пишу)


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#13 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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Отправлено 16 Декабрь 2016 - 15:22

Анатолий, пишу)

 

Ответил... ;)


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#14 Катя (Aki Astarta)

Катя (Aki Astarta)

    Студентка-практикантка

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Отправлено 16 Декабрь 2016 - 16:40

Анатолий, большое спасибо! :wub: 

 

Получилось, платеж отправился, ура!

 

Теперь жду, чем дело кончится: завернут дальше или нет))


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#15 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

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7 586
Очень хороший
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    Россия, г. Ижевск
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Отправлено 16 Декабрь 2016 - 19:00

 Всегда рад помочь! :)


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