Seodor 5 (Динамический дорген с функционалом CMS)

Отправлено 13 Декабрь 2016 - 16:18

Всем привет!

Разрешите вам представить новый уникальный продукт для добычи трафика.

Seodor 5 - это серверный генератор дорвеев нового поколения имеющий на борту такие же возможности как и CMS.

Создавать дорвеи теперь стало легче.

Благодаря гибкости шаблонизатора на сеодоре 5 - вы можете создавать практически любые сайты, о которых аналогичные скрипты только мечтают и даже больше!

Дорген разработан с продуманой архитектурой позволяющей расширять возможности доргена безгранично.

Скрипт написанн на PHP и использующий базу данных SQLite ( базы создаются автоматически ).

С помощью SEoDOR'a можно создавать как полноценные сайты для людей (СДЛ), так и сгенерированные на автомате дорвеи.

Пусть слово серверный вас не пугает, дорген устанавливается и настраивается проще чем любой сайт.

Процесс создания дорвеев на сеодоре 5 довольно таки простой (Подготовьте ключи, заполните шаблон макросами , запустите генерацию)

SEoDOR работает по принципу CMS и адаптирован под управление для генерации тысячи сайтов из одной админки.

В начале в админку добавляются домен(ы), затем импортируются кейворды из текстового файла и запускается процесс генерации.

Статистика liveinternet для магазина, который продвигается сеодором 5

Просмотрите видео как это устроено и работает:

Основные возможности:

Генерация новых страниц из файла кеев

Генерация новых страниц на основе выдачи ПС

Отложенная публикация

Создавайте любые конструкции в шаблонах, каждые из которых будут по-своему уникальными.

Поддержка шаблонов

Поддержка макросов (более 200 штук)

Возможность написания своих макросов

В шаблонах можно использовать свой php код

Проксификация парсинга через домены клиентов

Клиенты могут находится на любых хостингах, в то время как сервер может быть расположен на отдельной VPS-ке.

Обфускация (шифрование) кода клиента

Удаленное управление всеми клиентами реализовано через админку.

Кеширование данных на стороне клиента или на сервере (опционально)

Использование клоакинга.

Каждый дорвей клиент имеет свои настройки.

Редактирование шаблонов с подсветкой синтаксиса - прямо из админки

Подключение своих модулей расширяют функционал доргена.

Не нужно копаться в коде чтобы добавить свои модули т.к. они добавляются легко.

Встроенный антивирус покажет были ли изменены какие то файлы или добавлены новые.

Парсинг поисковиков через клиенты (проксификация)

Домены клиентов можно распределять в админке по группам, а мастер добавления доменов поможет вам это сделать в несколько кликов.

Произвольная структура категорий

Перелинковка страниц

Карта сайта

Автоматический пинг в поисковые системы

Открытый исходный код

Мощный шаблонизатор позволяющий на основе макросов создавать все что угодно.

Использование своего контента

Отсутствие привязок к серверам и доменам

Плагин для Notepad++ для удобства написания шаблонов в популярном редакторе

Бесплатные и качественные обновления которые в основном добавляется новый функционал.

На форуме поддержки создалась дружественная атмосфера, где пользователи делятся своими наблюдениями, помогают друг другу, если что-то не понятно.

В случае вопросов по использованию доргена пишите мне в личку я всегда подскажу и помогу.

Внимание не пропустите СУПЕРАКЦИЮ в течении 3-х дней (включительно до 16 декабря 2016 года ) у вас есть возможность итоговая цена составит всего 105$ по промокоду приорести Seodor 5 со скидкой 50% (Промокод: BUYSEODOR5) после окончания акции вы сможете приобрести дорген со скидкой 25% (Промокод: BUYSEODOR5)" итоговая цена составит 150$

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FAQ:

Зачем вообще дорвеи?

Дорвеи помогают вам на полном автомате сгенерировать сотни сайтов по нужной вам тематике и привлечь целевой трафик на ваш сайт или магазин.

Поддерживает ли SEoDOR разные настроки для доменов?

Да, поддерживает. Поддерживаются также разные категории (которые можно импортировать пачкой из файла или через форму), шаблоны, код клоакинга.

Сложно ли создавать шаблоны для доргена?

Для создания шаблона потребуются базовые знания HTML, чтобы можно было в нужных местах расставить макросы. Так же на форуме есть бесплатные шаблоны для примера

Как можно получить поддержку по SEoDOR?

Если у Вас что-то не получается, то напишите по одному из контактов указаных на сайте сеодора или в личку на форуме.

Поможете настроить сервер под SEoDOR?

Данная услуга платная. В нее входит оптимальная настройка сервера под SEoDOR. Стоимость уточняйте.

Делаете ли вы шаблоны для доргена?

Шаблоны можно приобрести на форуме у пользователей, которые занимаются созданием шаблонов.

Можно ли у вас заказать написание нового модуля?

Обратитесь по этому вопросу ЛС.

А как же нагрузка? Я ведь могу разориться на аренде серверов для доргена!

Вы можете скачать тесты, в которых видно, что дорген стабильно держит 10 запросов в секунду на тарифе "Стандарт"!

Исходя из этого, можно подсчитать, что на данном тарифе дорген сможет принять около 864 000 просмотров страниц в сутки!

Так как Вы считаете, оплатив всего 20$ за VPS, с возможностью получить более полумиллиона уникальных посетителей на одной копии доргена, Вы разоритесь или обогатитесь?)

Новая версия доргена Seodor 5 прошла испытания по нагрузкам

- тесты в которых видно, что дорген стабильно держит 10 запросов в секунду на тарифе "Стандарт" на френдхостинге.