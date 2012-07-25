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Дубай, арабский маркетинг и копирайтерский мозг
Написано Artur Grant, 25 Июль 2012 · 4 840 Просмотров
маркетинг копирайтинг отдых
Дубай, арабский маркетинг и копирайтерский мозг
Приветствую.
Несколько дней назад вернулся из Дубая. Отдыхали там неделю вместе с девушкой. Впечатлений накопилось достаточно много, поэтому хочу ими поделиться. (продолжение здесь)
Приветствую.
Несколько дней назад вернулся из Дубая. Отдыхали там неделю вместе с девушкой. Впечатлений накопилось достаточно много, поэтому хочу ими поделиться. (продолжение здесь)
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