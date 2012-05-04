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Нашел новую партнерку - результат сразу же ошеломил меня...
Написано Александр Головинов, в Инфобизнес 18 Май 2012 · 5 200 Просмотров
На днях мне попалась на глаза классная партнерка "Тренинга по дорвеям" от известного Immortal (конечно в узких манимейкерских кругах ) с тремя пакетами на борту: Standart, Gold, Platinum за 200, 350 и 777 долл. соответственно. Партнерка 1-уровневая - 25% комиссионные. Решил ее попробовать покрутить. Я как раз попал в число первых, кто узнал о ней и в первый день старта, цены на пакеты предлагались со скидкой. И в этот же первый день заработал 37 долл. спустя каких-то полтора-часа!!!)) я был в шоке от такого быстрого отклика! 3 дня работы показали такие результаты:
Большое количество кликов в основном шли из click-споноров, но основной поток клиентов пришел, скорее из рассылки и личных рекомендаций. Вообщем, неплохой профит, как для 3-дневной работы и при чем без всякой суеты обошлось. Удача может быть)
Кстати, сегодня подняли цены на пакеты и теперь они стоят: 250, 500 и 1000 долларов. Представляю свою морду, если мне удастся продать еще несколько пакетов
Большое количество кликов в основном шли из click-споноров, но основной поток клиентов пришел, скорее из рассылки и личных рекомендаций. Вообщем, неплохой профит, как для 3-дневной работы и при чем без всякой суеты обошлось. Удача может быть)
Кстати, сегодня подняли цены на пакеты и теперь они стоят: 250, 500 и 1000 долларов. Представляю свою морду, если мне удастся продать еще несколько пакетов
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