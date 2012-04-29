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Маленькая фишка, которая может стоить бизнеса.

Написано alex_kidwrite, 08 Июль 2012 · 3 752 Просмотров

Этот чукча-пост ("чукча" - потому что идея спонтанно родилась, и пишется вообще без претензий на литературность) про то, что против технологий не попрешь. Так, создание торрентов убило не одну тысячу музыкальных магазинов по всему миру.

А фишку, которую я сейчас опишу, она мне пришла в голову ну буквально только что. Я искал сериал Black Books и набрел на один из сайтов, на котором лежат сериалы.

Эта фишка показывает как буквально одной фразой можно довернуть себе большой кусок рынка.

Пример такой технологии, которая начинает "убивать" некоторые "бизнесы" - приложения для браузеров, блокирующие рекламу. и очевидно, что количество пользователей этого приложения растет. "убивать" некоторые "бизнесы"  - звучит конечно утрированно, здесь суть только в том, что это отсекает занчительный кусок ЦА.

так вот, ребята на этом сайте сделали очень грамотную вещь. они написали что-то вроде "наш сайт существует засчет рекламы, поэтому отключите пожалуйста программу, которая блочит рекламу, либо купите премиум аккаунт. спасибо."

теперь небольшой маркетинговый анализ.

в целом - это их движение плюсовое. среди той части ЦА, которая почти фанаты - они может и потратят какое-то время, и сделают это - выключат. и денежек с дополнительных просмотров накапает.

но таких немного.

при этом многим "активным клиентам" - той части ЦА, которая не сильно продвинута в инет-штучках, эта объява "продаст" идею того, что оказывается во всем инете можно рекламу блочить!

и здесь будет некоторая потеря в монетизации.

так вот, первое что мне пришло в голову, когда я прочел эту объяву было - "зачем кто-то ради вас будет выключать AdBlock?". ведь здесь налицо - прямая угроза потери потребности "инет без рекламы".

это ни разу не кажется эффективным с точки зрения маркетинга.

ну и сразу к решению, а если продвинуть идею "добавьте наш сайт в исключения программы AdBlock, если вам нравится наш сайт" - то здесь уже нету жертвы.

а дальше, зацепившись за этот образ, мы начинаем добавлять катализаторы увеличения конверсии, что здесь из меседжа выжать максимум:

--если сделать помимо всего пусть даже эмоциональное (если нет реального), но УТП. чтобы идея была более сильной "у нас выдающийся сайт, если вам он понравился, пожалуйста, добавьте его в исключения", сразу создавая образ ценности.

--ну и конечно здесь нужна пошаговая инструкция ("сделайте это в буквально в три клика") да еще и со скриншотом. и с волшебным словом "сейчас".

--добавить образ "мы фигню не рекламируем".

--подумать, покрутить отдельные выражения, чтобы смягчить рекламный пресс и т.д.

that's it.

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