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Просто так... СЕКС!

Написано alex_kidwrite, 26 Июнь 2012 · 3 652 Просмотров

заголовок
просто так.... не смог пройти мимо.

просто понравилась реклама-коропуля  в одной из социальных сетей:

СЕКС!!! Теперь, когда мы привлекли ваше внимание, купите у нас наушники. Все наушники Beats by Dr. Dre от 1990 рублей.


PS. будьте честны и продажи люди к вам потянутся!

^_^

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Pirat
27 Июн 2012 18:53
Это очень старая и известная копирайтерская фишка времен царя гороха,
изначально использовалась по моему одним из учеников или друзей Карлтона
в рекламе парикмахерского салона и свой результат отрабатывала.

У нас такое не прокатывает. Металитет другой, более буйный и агрессивный.

Подобные шутки классифицируются как насмешка и вызывают агрессию.
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alex_kidwrite
27 Июн 2012 23:52
duh, dude...

ну это же ведь давно заезженная история - спор об эффективности рекламы вне контекста. ну зачем же давать категоричную оценку и общую рекомендацию, не зная нишевого контекста?

уже по "наушники by dr. Dre" - две секунды гугла - и ты уже догадываешься о нишевом контексте, даже если не знаешь этого ниггера, и понимаешь, что в этой нише, да еще и в соц сети - прокаааааатывает!

и нету классической ошибки с "категоричной маркетинговой рекомендацией".

ну а для экономии времени, всего-то добавить в текст вечно спасающие "здесь" и "скорее всего".

that makes me a sa-a-a-d panda!

:(
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Pirat
28 Июн 2012 18:37
Ах ну да, гламурный хип-хоп: nike, брюлики, тачки и телки

Я прекрасно понимаю лайвстайл такой аудитории, я уверен, что с ними это
тоже не прокатит.

В блоге одного известного в рунете копирайтера уже было обсуждение это фишки.

Тогда все сошлись на мнении, что это не прокатывает не только в России но даже в США
потому что сам Карлтон, посчитал это очень плохим примером и предупредил об опасности.
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alex_kidwrite
07 Июл 2012 13:58
хе, а я вот специально такую штуку повесил.)

тут вроде как да, и вроде как правильно получается, типа вызывает агрессию. только это не так.) вернее это так, только реклама здесь будет достаточно эффективной.

вот просто потому что ЗДЕСЬ эффективно использовать то, что не правильно. Как бы контр-интуитивно это ни казалось.

объяснять почему? ))

PS. нет, ну конечно здесь достаточно примитивно.

я могу ошибаться, но я бы рискнул замутить здесь что-нибудь в стиле:


"...и ведь дело совсем не в абсолютном дизайне, и не в том, что эти наушники - секс.

нет, бро!

дело в том, что доуг Дрэ вложил в фильтры звука жирный кусок своей черномазой души, чтобы флоу доставлял и переворачивал твои внутренности так, словно ты в одиночку забрел в ночной Гарлем....

ну а по деньгам норма -
забирай их всего за 1990р. и тащи свой белый зад в Гарлем!

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