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Просто так... СЕКС!
Написано alex_kidwrite, 26 Июнь 2012 · 3 652 Просмотров
заголовок
просто так.... не смог пройти мимо.
просто понравилась реклама-коропуля в одной из социальных сетей:
PS. будьте честны и
продажи люди к вам потянутся!
просто понравилась реклама-коропуля в одной из социальных сетей:
СЕКС!!! Теперь, когда мы привлекли ваше внимание, купите у нас наушники. Все наушники Beats by Dr. Dre от 1990 рублей.
PS. будьте честны и
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изначально использовалась по моему одним из учеников или друзей Карлтона
в рекламе парикмахерского салона и свой результат отрабатывала.
У нас такое не прокатывает. Металитет другой, более буйный и агрессивный.
Подобные шутки классифицируются как насмешка и вызывают агрессию.