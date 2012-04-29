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Классная реклама каких-то таблеток :)

Написано alex_kidwrite, 11 Май 2012 · 2 315 Просмотров

Вот просматривал журнал в режиме "без рекламы", но одна-таки втянула. Даже пришлось делать скрин  и писать пост, так как понравилось.

--классно то, что втянуло в текст -- хоть я "сильно-не-ЦА".
--классно то, что в голове невежды осели образы "может даже покруче актимеля" и "а может даже оно мне и надо?".
--классно, что все сделано мягко, с доверием и без прожима.

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PS. а вот здесь можно сравнить с текстом уже на их сайте. совершенно другой, рациональный подход.  http://pompills.com/...duct_pills.aspx

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