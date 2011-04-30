Биоритмы сети

Чем больше я занимаюсь делом в сети, тем больше я начинаю верить в своеобразный биоритм сети, от которого зависит величина заработка каждого инфобизнесмена.Многие, прочитав эти строки, скажут: «Все, парень в мистику и религию ударился…»Но каждый, кто имел бизнес в сети, знает о невидимой силе, которой нельзя противостоять и которая влияет на величину доходов.Чтобы объяснить, что это такое, я вернусь к истокам инфобизнеса. Не скажу ничего нового, сказав, что главная цель каждого дела – это стабильные потоки денег, на стабильность которых не влияют ни сезоны в году, ни месяцы, ни дни. Этому простому правилу следует каждый предприниматель. Как этого достичь?Следует соблюдать и другое простое правило – диверсификация, о которой я не раз писал, то есть распределение бизнеса по разным секторам рынка. Например, я работаю с партнерскими программами инфопродуктов, казино, смс-платников, форекса и сайтов знакомств, да еще и инвестициями в памм-счета.Кажется, куда уж там больше распределить… Но когда приходит волна спада, все сегменты моего бизнеса словно впадают в летаргический сон. Как будто какая-то невидимая сила выключает поток сети. Подписные листы начинают набирать меньше подписчиков, в партнерке форекс-рефералы перестают торговать, а рефералы партнерок казино – играть… Все словно в один миг останавливается. Но спустя некоторое время так же внезапно, как и остановилось, все начинает работать, как прежде, а иногда даже лучше. Вот вам и «биоритм сети», недаром говорится: «Падение – это начало подъема»…Долго я искал причины, которые могут влиять на поведение этого алгоритма, но так и не нашел ответа. Только некоторые закономерности. То есть некоторое «оживление» почти всегда бывает в первой половине каждого месяца и в зимние праздники, и спад – во второй половине месяца и первые месяцы года.Все остальное время одни «веселые качели», которые качает какая-то невидимая сила…Если кому-то из вас удастся разгадать секрет «биоритма сети», обязательно дайте знать об этом. Буду ждать…Как всегда, успеха! И до встречи в сети!Искренне ваш,Шарунасicq 613790368OntoPartner.ru_________________________________________________“Бытийный Партнер” Журнал работяг онлайнa